Сім'я з Каліфорнії купила 750-річний замок у Франції і дуже пошкодувала (фото, відео)

Ремонтні роботи з приведення замку до житлового стану спочатку оцінювалися в 1 млн доларів, пізніше їхня вартість зросла в 1,5 раза. Але до завершення проекту кошторис може збільшитися ще в кілька разів.

Джулія Ліч та її партнерка Кароліна Ібарра вирішили продати свій будинок у Сан-Дієго (Каліфорнія) і витратити $2,6 млн на французький замок Пюї Відаль у Шаранті, але не очікували, що перетворення старовинної нерухомості на житло мрії стане таким проблемним і витратним, пише Wall Street Journal.

Пара переїхала до батьків і сестри Джулії, сподіваючись вирватися з круговерті каліфорнійської метушні та перебудувати 750-річний замок на будинок, про який вони завжди мріяли.

Замок Пюї Відаль у Шаранті, Франція

Але щойно їм вручили ключі, на нових власниць звалився шквал проблем, включно із засміченими каналізаційними трубами, сильними штормами і навіть невеликим землетрусом.

Тепер жінки докладають максимум зусиль, щоб їхнє придбання окупилося, і до "життя в раю" на них чекає дуже тривалий шлях.

Хоча пара заявила, що вони знали, що переїзд і реконструкція будуть складними, масштаб поставленого перед ними завдання все одно виявився дуже складним. Коли Лі та Ібарра почали перевтілення, спочатку розрахований кошторис у мільйон доларів зріс у півтора раза, проте пара впевнена, що кінцева сума ремонту буде вдвічі більшою, якщо вони хочуть досягти того результату, на який розраховували на старті робіт.

Джулія та Кароліна залишили сонячну Каліфорнію заради життя у Франції

Застаріла будова виявилася складною для ремонту від самого початку, і сім'я витратила місяці, намагаючись знайти розподільний щиток, перш ніж його зрештою виявили "в підземеллі". На додачу до всього їм довелося зіткнутися з тим, що в одній з веж замку було знайдено мертву сову, засмічені труби і залишки середньовічного басейну для коней.

На великій території є 88 вікон, три вежі, 17 камінів, а сад настільки великий, що на його підрізування йде тиждень.

На підрізування саду на території замку йде тиждень

Ще одна проблема проявилася минулої зими, яка стала однією з найбільш дощових у Франції за всю історію і принесла з собою руйнівні повені. Через них Джулія і Кароліна опинилися замкнені всередині замку.

За словами Ліч, вона тільки після купівлі замку дізналася, що він є історичною пам'яткою, яку необхідно відновити з використанням історично точних, але дорогих методів, що власникам наразі недоступно.

Багато кімнат у замку вже готові до прийому гостей

Джулія та Кароліна вирішили здавати замок в оренду через своє підприємство Lady of the Chateau, однак вартість утримання власності площею 1300 квадратних метрів майже не дає їм змоги просто вийти в нуль, не кажучи вже про прибуток. Якщо вони не виконають вимоги щодо мінімального доходу для власників французької візи, їм може загрожувати депортація. Через два роки віза пари залежатиме від того, чи зможуть вони довести, що кожна з них заробляє 42 406 євро або приблизно $46 800 доларів.

Зрештою сім'я вирішила продати свій великий будинок у Ла-Гойї за $5,6 мільйона доларів, згідно з Zillow, що вдвічі перевищує вартість шато, а виручені гроші й далі витрачати на облаштування замку.

Ліч та Ібарра створили сторінку в Instagram під назвою The Lady of the Chateau, де публікують гарні знімки із замку, проте зображення не відображають стан занепаду і хаосу в ньому. Власники спочатку позиціонували шато як гостьовий будинок. Багато гостей дізналися про шато через популярний канал пари на YouTube.

Щоб заробити на ремонт замку, власниці ухвалили рішення проводити на території замку ретрити і семінари. У червні вони провели свій перший семінар з повітряної йоги, але зароблених грошей вистачило тільки на те, щоб вийти в нуль.

"Життя завжди дуже важке... І романтизовані, прекрасні речі, які ви бачите в стрічці Instagram, — це завжди так багато роботи, щоб це сталося", — пояснила Ліч.

Пара, яка працювала помічницями оператора на телебаченні та знімальних майданчиках у Брукліні й заробляла близько $100 тисяч кожна, зізнаються, що сумують за метушнею міського життя, проте не втрачають оптимізму. На жовтень у них є дві "гігантські" броні. П'ятиденні "фентезійні фотосесії" повністю розпродані, всі дев'ять гостьових номерів зайняті, а в списку очікування понад 100 осіб.

