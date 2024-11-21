Поріс плющем: найдорожчий будинок у Канаді зрівняли із землею, що сталося (фото)

Вищий світ Торонто гудів від розповідей про велич цього особняка та його зіркових гостей, серед яких, за чутками, були колишній прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо та голлівудська легенда Джейн Фонда.

Розкішний особняк на вулиці Мільйонерів у Торонто, що нагадує французький замок, свого часу приймав всесвітньо відомих VIP-персон та вважався найдорожчим будинком Канади. Однак потім щось пішло не так. Довгий час він стояв покинутим, а влітку 2022-го взагалі зрівнявся із землею. Про це пише видання Love Property.

Повідомляється, що особняк збудували для фінансиста та магната Роберта Кампо, який сколотив своє багатство на нерухомості, але з часом втратив свою бізнес-імперію.

Особняк збудували для фінансиста та магната Роберта Кампо Фото: Freaktography | YouTube

Будинок-привид

Одного разу фотограф Дейв вирушив туди, щоб задокументувати моторошні краєвиди покинутої оселі в останні місяці її існування. На опублікованих кадрах можна побачити, що територія довкола була недоглянутою, фасад поріс плющем, покривши багато вікон, а бур'яни пробились крізь бруківку на під'їзній дорозі.

Цей будинок приймав всесвітньо відомих VIP-персон Фото: Freaktography | YouTube Цей будинок приймав всесвітньо відомих VIP-персон Фото: Freaktography | YouTube

Попри те, що будівля площею 30 000 квадратних футів має такий вигляд, наче їй сотні років, вона зведена лише у 1985 році. До послуг жильців — 10 спалень та 14 ванних кімнат.

Вищий світ Торонто гудів від розповідей про велич цього особняка та його зіркових гостей, серед яких, за чутками, були колишній прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо, голлівудська легенда Джейн Фонда та зірка "Скандалу" Тоні Ґолдвін.

В особняку було 10 спалень та 14 ванних кімнат Фото: Freaktography | YouTube

Продати неможливо

У 1990-х роках компанія Роберта Кампо зазнала збитків у розмірі 1,4 мільярда доларів. Збанкрутілий магнат виїхав з Канади до Австрії, а його особняк стояв пусткою до кінця десятиліття. У 2002 році його придбали за 5,4 млн доларів Гарольду та Сарі Спрінгер. Подружжя залучило провідного архітектора та провідного дизайнера, щоб оновити інтер'єри, але врешті й самі з’їхали звідти у 2020-му.

Вищий світ Торонто гудів від розповідей про велич цього особняка та його зіркових гостей Фото: Freaktography | YouTube

Після цього розкішний об’єкт нерухомості кілька разів намагалися продати, постійно зменшуючи ціну, але марно. Зрештою, в серпні 2022 року особняк знесли — навіть тоді він був у задовільному стані, попри те, що деякий час стояв порожнім, але факт розташування в одному з найпрестижніших районів Торонто, ймовірно, була головною перевагою для нового покупця.

У серпні 2022 року маєток знесли Фото: Freaktography | YouTube

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що подружжя Емілі та Тайлер з Кардіффа, які живуть в одному з найтонших будинків Великої Британії завширшки всього 4,9 фута (близько 3 м), розповідають, що водії доставки роками не можуть знайти їхню адресу.

Крім того, напівзруйнований будинок з двома спальнями у центрі містечка Саутволд (графство Саффолк, Велика Британія), де 50 років тому "зупинився час", виставили на аукціон за 250 тисяч фунтів стерлінгів (близько 13,5 мільйона гривень).