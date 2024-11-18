Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Чоловік перетворив покинутий корівник на будинок, де мріють жити мільйони (фото)

Чоловік перетворив старий корівник на будинок своєї мрії, фото до та після ремонту та реконструкції
Фото: Simon Baker | Британець перетворив старий корівник на будинок своєї мрії

Попри значні перешкоди, зокрема відсутність дозволів на будівництво та проблеми з підведенням комунікацій, новий господар придбав нерухомість на аукціоні й невдовзі взявся за роботу.

52-річний Саймон Бейкер продав свою однокімнатну квартиру в Лондоні, аби купити покинутий корівник у долині Махно (Північний Уельс, Велика Британія). Масштабна реконструкція, проведена цим чоловіком, виявилась настільки дивовижною, що вразила журі конкурсу "Дім року в Уельсі" (Wales Home of The Year). Про це пише видання Daily Star.

Пригадуючи пройдений шлях, Саймон каже, що це було кохання з першого погляду.

"Я завжди хотів зайнятися будівництвом та реставрацією. Коли вперше побачив сарай, то відразу закохався у нього. Тобто це було рішення, прийняте серцем, а не головою. Усі родичі думали, що я з'їхав з глузду", — зізнається власник історичної споруди, що датується 1760 роком.

Попри перешкоди, зокрема відсутність дозволів на будівництво та проблеми з підведенням комунікацій, британець придбав нерухомість на аукціоні й невдовзі взявся за роботу. Деякий час після продажу квартири у Лондоні йому навіть довелося жити у багажнику свого Ford Focus, але це тільки додало мотивацій закінчити проєкт якомога швидше.

Чоловік перетворив старий корівник на будинок своєї мрії, фото до та після ремонту та реконструкції Fullscreen
Британець зберіг у корівнику старі балки
Фото: Simon Baker

Бейкер намагався зберегти вцілілі елементи інтер’єру та екстер’єру старого корівника, а також співпрацював з місцевими жителями, аби зрозуміти, як його відреставрувати, зберігши історичні елементи.

"Немає сенсу закохуватися у це місце, а потім все змінювати. Насамперед хотів, щоб у кожному напрямку, куди б ви не подивилися, було видно старий камінь. Також найняв фантастичного місцевого будівельника, який займався ремонтом у таких спорудах все своє життя й знав, як зберегти автентичність", — додає господар.

Чоловік перетворив старий корівник на будинок своєї мрії, фото до та після ремонту та реконструкції Fullscreen
Дизайн всередині будинку Саймона Бейкера
Фото: Simon Baker
Чоловік перетворив старий корівник на будинок своєї мрії, фото до та після ремонту та реконструкції Fullscreen
Дизайн всередині будинку Саймона Бейкера
Фото: Simon Baker

Щоб подякувати усім, хто брав участь у реконструкції, Саймон Бейкер взяв участь у конкурсі "Дім року в Уельсі" на телеканалі BBC One й навіть пробився до фіналу, який запланований на грудень цього року.

"Це мій дім назавжди. Відчував, що можу врятувати цей маленький скромний сарай та зберегти його для майбутніх поколінь", — розповів чоловік, провівши для журналістів екскурсію.

Чоловік перетворив старий корівник на будинок своєї мрії, фото до та після ремонту та реконструкції Fullscreen
Вітальня у будинку Саймона Бейкера
Фото: Simon Baker

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 62-річна Донна з Австралії звела крихітний будиночок прямо посеред лісу. Після того, як будівельники завершили етап монтажу каркаса помешкання, жінка переглянула низку відеоуроків на YouTube, щоб власноруч облаштувати його всередині.

Крім того, у мальовничому містечку Самбука-ді-Сицилія, що на острові Сицилія (Італія), виставили на аукціон кілька покинутих будинків всього за 3 долари. Однак в цій угоді є один нюанс.