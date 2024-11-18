Чоловік перетворив покинутий корівник на будинок, де мріють жити мільйони (фото)

Попри значні перешкоди, зокрема відсутність дозволів на будівництво та проблеми з підведенням комунікацій, новий господар придбав нерухомість на аукціоні й невдовзі взявся за роботу.

52-річний Саймон Бейкер продав свою однокімнатну квартиру в Лондоні, аби купити покинутий корівник у долині Махно (Північний Уельс, Велика Британія). Масштабна реконструкція, проведена цим чоловіком, виявилась настільки дивовижною, що вразила журі конкурсу "Дім року в Уельсі" (Wales Home of The Year). Про це пише видання Daily Star.

Пригадуючи пройдений шлях, Саймон каже, що це було кохання з першого погляду.

"Я завжди хотів зайнятися будівництвом та реставрацією. Коли вперше побачив сарай, то відразу закохався у нього. Тобто це було рішення, прийняте серцем, а не головою. Усі родичі думали, що я з'їхав з глузду", — зізнається власник історичної споруди, що датується 1760 роком.

Попри перешкоди, зокрема відсутність дозволів на будівництво та проблеми з підведенням комунікацій, британець придбав нерухомість на аукціоні й невдовзі взявся за роботу. Деякий час після продажу квартири у Лондоні йому навіть довелося жити у багажнику свого Ford Focus, але це тільки додало мотивацій закінчити проєкт якомога швидше.

Британець зберіг у корівнику старі балки Фото: Simon Baker

Бейкер намагався зберегти вцілілі елементи інтер’єру та екстер’єру старого корівника, а також співпрацював з місцевими жителями, аби зрозуміти, як його відреставрувати, зберігши історичні елементи.

"Немає сенсу закохуватися у це місце, а потім все змінювати. Насамперед хотів, щоб у кожному напрямку, куди б ви не подивилися, було видно старий камінь. Також найняв фантастичного місцевого будівельника, який займався ремонтом у таких спорудах все своє життя й знав, як зберегти автентичність", — додає господар.

Дизайн всередині будинку Саймона Бейкера Фото: Simon Baker Дизайн всередині будинку Саймона Бейкера Фото: Simon Baker

Щоб подякувати усім, хто брав участь у реконструкції, Саймон Бейкер взяв участь у конкурсі "Дім року в Уельсі" на телеканалі BBC One й навіть пробився до фіналу, який запланований на грудень цього року.

"Це мій дім назавжди. Відчував, що можу врятувати цей маленький скромний сарай та зберегти його для майбутніх поколінь", — розповів чоловік, провівши для журналістів екскурсію.

Вітальня у будинку Саймона Бейкера Фото: Simon Baker

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 62-річна Донна з Австралії звела крихітний будиночок прямо посеред лісу. Після того, як будівельники завершили етап монтажу каркаса помешкання, жінка переглянула низку відеоуроків на YouTube, щоб власноруч облаштувати його всередині.

Крім того, у мальовничому містечку Самбука-ді-Сицилія, що на острові Сицилія (Італія), виставили на аукціон кілька покинутих будинків всього за 3 долари. Однак в цій угоді є один нюанс.