Чоловік замість квартири віддав $15 тисяч за ферму на острові: як він там освоївся (фото)

Антон задумав перетворити фермерський будинок на мікс традиційного японського та скандинавського дизайну, при цьому зберігаючи сільський шарм.

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31-річний швед Антон Ворманн у 2018 році переїхав із США до Японії. Нещодавно він придбав за $15 тисяч занедбану ферму в містечку Кудзюкурі, що знаходиться на найбільш густонаселеному острові країни, й тепер розповідає підписникам у TikTok про всі етапи трансформації свого помешкання.

Ферма Ворманн площею 250 квадратних метрів складається з 11 кімнат та власного саду, "де можна почути шум хвиль". До послуг господаря шість спалень, п'ять віталень, а також кухня, туалет, великий гараж та ще дві господарські споруди.

"Я купив цю ферму близько двох місяців тому, але лише нещодавно знайшов час, щоб почати ремонт. Попередніми власниками помешкання була родина з дорослими дітьми, які більше не хотіли утримувати цю ділянку. Я й сам не планую жити тут постійно, адже розглядаю ферму як потенційне місце для відпочинку або оренди на кшталт Airbnb", — розповідає Антон в інтерв'ю журналістам Newsweek.

Ферма Ворманн площею 250 квадратних метрів складається з 11 кімнат Фото: ANTON IN JAPAN

Протягом останніх п'яти років Ворманн, який має досвід роботи в модельному бізнесі та медіа, активно купував та ремонтував порожні будинки в Токіо, щоб потім здавати їх в оренду. Цього разу він вирішив інвестувати гроші у проєкт в сільській місцевості, аби спробувати щось нове.

"Тут безліч дешевих покинутих будинків, але цей — найдешевший з тих, що я знайшов в околицях Токіо, з чудовим розташуванням, великою земельною ділянкою і чудовим потенціалом", — пояснює чоловік.

Реконструкція покинутої ферми перебуває на початковій стадії, тож попереду ще багато роботи. Антон задумав перетворити фермерський будинок на мікс традиційного японського і скандинавського дизайну, зберігаючи сільський шарм. Він впевнений, що настане день, коли йому заздритимуть мільйони.

Реконструкція покинутої ферми перебуває на початковій стадії, тож попереду ще багато роботи Фото: ANTON IN JAPAN

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Еша Мадзіна з Лондона (Велика Британія), який купив "найпотворніший" будинок на вулиці й здивував мешканців британської столиці тим, як йому вдалося перетворити старе помешкання на райський сімейний куточок з усіма вигодами.

А от американка Джина Мін з Каліфорнії (США) не платить ані копійки за оренду житла після того, як переїхала в "розкладний будиночок" розміром 2 х 2,5 м. Жінка купила теплицю всього за $200 (майже 8 тис. грн) у меблевому магазині й склала її менш ніж за 10 годин.