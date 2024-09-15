Мужчина вместо квартиры отдал $15 тысяч за ферму на острове: как он там освоился (фото)

Антон задумал превратить фермерский дом в микс традиционного японского и скандинавского дизайна, при этом сохраняя деревенский шарм.

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31-летний швед Антон Ворманн в 2018 году переехал из США в Японию. Недавно он приобрел за $15 тысяч заброшенную ферму в городке Кудзюкури, что находится на самом густонаселенном острове страны, и теперь рассказывает подписчикам в TikTok обо всех этапах трансформации своего дома.

Ферма Ворманн площадью 250 квадратных метров состоит из 11 комнат и собственного сада, "где можно услышать шум волн". К услугам хозяина шесть спален, пять гостиных, а также кухня, туалет, большой гараж и еще две хозяйственные постройки.

"Я купил эту ферму около двух месяцев назад, но только недавно нашел время, чтобы начать ремонт. Предыдущими владельцами помещения была семья со взрослыми детьми, которые больше не хотели содержать этот участок. Я и сам не планирую жить здесь постоянно, ведь рассматриваю ферму как потенциальное место для отдыха или аренды вроде Airbnb", — рассказывает Антон в интервью журналистам Newsweek.

Ферма Ворманн площадью 250 квадратных метров состоит из 11 комнат Фото: ANTON IN JAPAN

В течение последних пяти лет Ворманн, который имеет опыт работы в модельном бизнесе и медиа, активно покупал и ремонтировал пустые дома в Токио, чтобы потом сдавать их в аренду. На этот раз он решил инвестировать деньги в проект в сельской местности, чтобы попробовать что-то новое.

"Здесь множество дешевых заброшенных домов, но этот — самый дешевый из тех, что я нашел в окрестностях Токио, с отличным расположением, большим участком и отличным потенциалом", — объясняет мужчина.

Реконструкция заброшенной фермы находится на начальной стадии, так что впереди еще много работы. Антон задумал превратить фермерский дом в микс традиционного японского и скандинавского дизайна, сохраняя деревенский шарм. Он уверен, что наступит день, когда ему будут завидовать миллионы.

Реконструкция заброшенной фермы находится на начальной стадии, поэтому впереди еще много работы Фото: ANTON IN JAPAN

Напомним, ранее Фокус писал об Эше Мадзине из Лондона (Великобритания), который купил самый "уродливый" дом на улице и удивил жителей британской столицы тем, как ему удалось превратить старое помещение в райский семейный уголок со всеми удобствами.

А вот американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2 х 2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (почти 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.