Мужчина превратил заброшенный коровник в дом, где мечтают жить миллионы (фото)

Несмотря на значительные препятствия, в частности отсутствие разрешений на строительство и проблемы с подводом коммуникаций, новый хозяин приобрел недвижимость на аукционе и вскоре взялся за работу.

52-летний Саймон Бейкер продал свою однокомнатную квартиру в Лондоне, чтобы купить заброшенный коровник в долине Махно (Северный Уэльс, Великобритания). Масштабная реконструкция, проведенная мужчиной, оказалась настолько удивительной, что поразила жюри конкурса "Дом года в Уэльсе" (Wales Home of The Year). Об этом пишет издание Daily Star.

Вспоминая пройденный путь, Саймон говорит, что это была любовь с первого взгляда.

"Я всегда хотел заняться строительством и реставрацией. Когда впервые увидел сарай, то сразу влюбился в него. То есть это было решение, принятое сердцем, а не головой. Все родственники думали, что я сошел с ума", — признается владелец исторического сооружения, датируемого 1760 годом.

Несмотря на препятствия, в частности отсутствие разрешений на строительство и проблемы с подводом коммуникаций, британец приобрел недвижимость на аукционе и вскоре взялся за работу. Некоторое время после продажи квартиры в Лондоне ему даже пришлось жить в багажнике своего Ford Focus, но это только добавило мотиваций закончить проект как можно скорее.

Британец сохранил в коровнике старые балки Фото: Simon Baker

Бейкер пытался сохранить уцелевшие элементы интерьера и экстерьера старого коровника, а также сотрудничал с местными жителями, чтобы понять, как его отреставрировать, сохранив исторические элементы.

"Нет смысла влюбляться в это место, а потом все менять. Прежде всего хотел, чтобы в каждом направлении, куда бы вы ни посмотрели, был виден старый камень. Также нанял фантастического местного строителя, который занимался ремонтом в таких сооружениях всю свою жизнь и знал, как сохранить аутентичность", — добавляет хозяин.

Дизайн внутри дома Саймона Бейкера Фото: Simon Baker Дизайн внутри дома Саймона Бейкера Фото: Simon Baker

Чтобы поблагодарить всех, кто принимал участие в реконструкции, Саймон Бейкер принял участие в конкурсе "Дом года в Уэльсе" на телеканале BBC One и даже пробился в финал, который запланирован на декабрь этого года.

"Это мой дом навсегда. Чувствовал, что могу спасти этот маленький скромный сарай и сохранить его для будущих поколений", — рассказал мужчина, проведя для журналистов экскурсию.

Гостиная в доме Саймона Бейкера Фото: Simon Baker

Напомним, ранее Фокус писал, что 62-летняя Донна из Австралии возвела крошечный домик прямо посреди леса. После того как строители завершили этап монтажа каркаса помещения, женщина просмотрела ряд видеоуроков на YouTube, чтобы собственноручно обустроить его внутри.

Кроме того, в живописном городке Самбука-ди-Сицилия, что на острове Сицилия (Италия), выставили на аукцион несколько заброшенных домов всего за 3 доллара. Однако в этой сделке есть один нюанс.