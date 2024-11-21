Порос плющом: самый дорогой дом в Канаде сравняли с землей, что произошло (фото)

Высший свет Торонто гудел от рассказов о величии этого особняка и его звездных гостей, среди которых, по слухам, были бывший премьер-министр Канады Пьер Трюдо и голливудская легенда Джейн Фонда.

Роскошный особняк на улице Миллионеров в Торонто, напоминающий французский замок, в свое время принимал всемирно известных VIP-персон и считался самым дорогим домом Канады. Однако потом что-то пошло не так. Долгое время он стоял заброшенным, а летом 2022-го вообще сравнялся с землей. Об этом пишет издание Love Property.

Сообщается, что особняк построили для финансиста и магната Роберта Кампо, который сколотил свое богатство на недвижимости, но со временем потерял бизнес-империю.

Особняк построили для финансиста и магната Роберта Кампо Фото: Freaktography | YouTube

Дом-призрак

Однажды фотограф Дэйв отправился туда, чтобы задокументировать жуткие виды заброшенного дома в последние месяцы его существования. На опубликованных кадрах можно увидеть, что территория вокруг была неухоженной, фасад порос плющом, покрыв много окон, а сорняки пробились сквозь брусчатку на подъездной дороге.

Этот дом принимал всемирно известных VIP-персон Фото: Freaktography | YouTube Этот дом принимал всемирно известных VIP-персон Фото: Freaktography | YouTube

Несмотря на то, что здание площадью 30 000 квадратных футов выглядит так, как будто ему сотни лет, оно возведено только в 1985 году. К услугам жильцов — 10 спален и 14 ванных комнат.

Высший свет Торонто гудел от рассказов о величии этого особняка и его звездных гостей, среди которых, по слухам, были бывший премьер-министр Канады Пьер Трюдо, голливудская легенда Джейн Фонда и звезда "Скандала" Тони Голдвин.

В особняке было 10 спален и 14 ванных комнат Фото: Freaktography | YouTube

Продать невозможно

В 1990-х годах компания Роберта Кампо понесла убытки в размере 1,4 миллиарда долларов. Обанкротившийся магнат уехал из Канады в Австрию, а его особняк пустовал до конца десятилетия. В 2002 году его приобрели за 5,4 млн долларов Гарольду и Саре Спрингер. Супруги привлекли ведущего архитектора и ведущего дизайнера, чтобы обновить интерьеры, но в конце концов и сами съехали оттуда в 2020-м.

Высший свет Торонто гудел от рассказов о величии этого особняка и его звездных гостей Фото: Freaktography | YouTube

После этого роскошный объект недвижимости несколько раз пытались продать, постоянно уменьшая цену, но тщетно. В конце концов, в августе 2022 года особняк снесли — даже тогда он был в удовлетворительном состоянии, несмотря на то, что некоторое время стоял пустым, но факт расположения в одном из самых престижных районов Торонто, вероятно, был главным преимуществом для нового покупателя.

В августе 2022 года имение снесли Фото: Freaktography | YouTube

Напомним, ранее Фокус писал, что супруги Эмили и Тайлер из Кардиффа, которые живут в одном из самых тонких домов Великобритании шириной всего 4,9 фута (около 3 м), рассказывают, что водители доставки годами не могут найти их адрес.

Кроме того, полуразрушенный дом с двумя спальнями в центре городка Саутволд (графство Саффолк, Великобритания), где 50 лет назад "остановилось время", выставили на аукцион за 250 тысяч фунтов стерлингов (около 13,5 миллиона гривен).