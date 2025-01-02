"На всякий случай": мама открыла сумочку 7-летней дочери и не поверила своим глазам (фото)

Женщина ожидала увидеть среди личных вещей ребенка что-то более предсказуемое, например блеск для губ или карточку с покемонами.

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Когда мама проверяла розовую сумочку своей 7-летней дочери, то ожидала найти какие-то безделушки. Возможно, тюбик блеска для губ, игрушки, карандаши и фломастеры. Вместо этого она увидела то, что заставило ее вздрогнуть — игрушечный пистолет с неоновой зеленой ракетой. Соответствующее видео появилось в TikTok, собрав 5,5 миллиона просмотров, множество лайков и комментариев.

"Когда вы идете проверять сумочку своего 7-летнего ребенка. Вот, что там лежит", — указала в описании Маркита Макинтайр из Центральной Калифорнии (США).

Мать объяснила, что ее дочь Чарли шла на день рождения, посвященный космической тематике, а футуристические игрушки были одним из подарков для гостей.

"Она решила носить оружие в сумочке на случай инопланетного вторжения. Я так смеялась, потому что ожидала увидеть блеск для губ или карточку с покемонами", — делится женщина в интервью журналу Newsweek.

Реакция сети

Пользователи сети засыпали автора забавными комментариями, отметив креативность Чарли и ее готовность к межгалактическим чрезвычайным ситуациям. Некоторые юзеры поделились собственными историями.

"Такая вот девчачья жизнь";

"У моего 4-летнего сына под подушкой иногда лежит игрушечный нож. Он всегда готов";

"Только самое необходимое";

"У моей дочери кошелек, наполненный желудями".

Мама нашла в сумочке дочери интересные вещи Фото: TikTok

Макинтайр не ожидала, что ее ролик станет вирусным, но в восторге от того, что это видео вызвало резонанс и заставило посмеяться многих людей.

"Я удивлена, что это стало настолько вирусным, но мне нравятся подобные истории от других родителей", — резюмировала она.

Напомним, ранее Фокус писал об охотнике за сокровищами Джозефе Куке, который нашел на пляже потерянное обручальное кольцо стоимостью $40 тысяч и отдал ювелирное украшение законной владелице после многих месяцев поисков.

А вот Джилл Мандли из Торонто (Канада) живет в 130-летнем доме и поэтапно реставрирует его вместе со своим мужем. Однажды дочь хозяйки положила свой телефон на полку камина, стоящего в гостиной, однако устройство случайно скатилось и упало. Достав его, семья была поражена найденными внутри ниши старинными вещами.