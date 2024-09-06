Мать близнецов не могла поверить своим глазам, когда получила результат ДНК-теста (фото)

Хотя для Шарлотты Хассан это стало большой неожиданностью, позже женщина узнала, что подобные истории далеко не единичны.

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33-летняя Шарлотта Хассан, мать близнецов из Лондона (Великобритания), не могла поверить своим глазам, когда получила результат ДНК-теста, подтвердившего давнее подозрение. На протяжении всей беременности женщине неоднократно говорили, что у нее появятся идентичные близнецы, но она до последнего считала, что это не так, пишет издание Newsweek.

"Раньше в моей семье ни у кого не было близнецов. Я спросила у врачей, однояйцевые ли малыши, но получила ответ, что нет, потому что они развивались в отдельных мешочках и имели собственную плаценту. На каждом УЗИ в течение всей беременности мне это повторяли медики, акушерки также утверждали, что дети не идентичны", — рассказала Хассан в интервью журналистам.

Когда Роман и Тео родились, мать была на седьмом небе от счастья. Впрочем, со временем она заметила, что мальчиков практически невозможно отличить.

"Каждый день мы с семьей угадывали, кто есть кто, и часто путались. Однажды решили сделать ДНК-тест, поскольку видела, что многие люди делают это, чтобы узнать больше информации о своем происхождении", — добавляет британка.

Идентичные близнецы Роман и Тео Фото: The Hassan Twins

Как выяснилось в ходе анализа, близнецы генетически полностью совпадали друг с другом и имели 99,9% сходства в ДНК.

Хотя для Хассан это стало неожиданностью, она узнала, что подобные истории далеко не единичны. Женщина опубликовала видео на своей странице в TikTok, призывая родителей "доверять своей интуиции".

Недавно Роману и Тео уже исполнилось четыре года, но даже сейчас матери бывает сложно сразу их различить.

"Если они стоят ко мне спиной или в профиль, почти невозможно понять, кто есть кто. Но как мать, конечно, я могу это сделать", — признается Шарлотта.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его генетического материала отличается от структуры ДНК его родителей.

Кроме того, британка приобрела набор ДНК за 63 фунта, и это полностью разрушило ее жизнь. После раскрытия семейной тайны женщина посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не разрушить свою и чью-то жизнь.