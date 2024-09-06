Матір близнюків не могла повірити своїм очам, коли отримала результат ДНК-тесту (фото)

Хоча для Шарлотти Хассан це стало великою несподіванкою, пізніше жінка дізналася, що подібні історії далеко непоодинокі.

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33-річна Шарлотта Хассан, мати близнюків з Лондона (Велика Британія), не могла повірити своїм очам, коли отримала результат ДНК-тесту, що підтвердив давню підозру. Протягом всієї вагітності жінці неодноразово говорили, що у неї з'являться ідентичні близнюки, але вона до останнього вважала, що це не так, пише видання Newsweek.

"Раніше у моїй родині ні в кого не було близнюків. Я запитала в лікарів, чи малюки однояйцеві, але отримала відповідь, що ні, бо вони розвивались в окремих мішечках й мали власну плаценту. На кожному УЗД протягом всієї вагітності мені це повторювали медики, акушерки також стверджували, що діти не ідентичні", — розповіла Хассан в інтерв'ю журналістам.

Коли Роман і Тео народилися, матір була на сьомому небі від щастя. Втім, з часом вона помітила, що хлопчиків практично неможливо відрізнити.

"Щодня ми з сім'єю вгадували, хто є хто, і часто плуталися. Одного дня вирішили зробити ДНК-тест, оскільки бачила, що багато людей роблять це, аби дізнатися більше інформації про своє походження", — додає британка.

Ідентичні близнюки Роман і Тео Фото: The Hassan Twins

Як з’ясувалось в ході аналізу, близнюки генетично повністю збігалися один з одним й мали 99,9% схожості в ДНК.

Хоча для Хассан це стало несподіванкою, вона дізналася, що подібні історії далеко непоодинокі. Жінка опублікувала відео на своїй сторінці в TikTok, закликаючи батьків "довіряти своїй інтуїції".

Нещодавно Роману й Тео вже виповнилось чотири роки, але навіть зараз матері буває складно відразу їх розрізнити.

"Якщо вони стоять до мене спиною або в профіль, майже неможливо зрозуміти, хто є хто. Але як мати, звісно, я можу це зробити", — зізнається Шарлотта.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.

Крім того, британка придбала набір ДНК за 63 фунти, і це повністю зруйнувало її життя. Після розкриття сімейної таємниці жінка порадила користувачам мережі не порпатися в минулому, щоб не зруйнувати своє та чиєсь життя.