Мужчина нашел кольцо с бриллиантом за $40 тысяч: он не был готов к тому, что произойдет дальше

Джозеф Кук просматривал в интернете форумы по поиску утерянных вещей, пытаясь найти человека, который потерял кольцо, но этим не ограничился.

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Охотник за сокровищами Джозеф Кук нашел на пляже потерянное кольцо стоимостью $40 тысяч и отдал ювелирное украшение законной владелице после многих месяцев поисков. Подробнее об этом он рассказал на своей странице в TikTok.

Джозеф шел по пляжу с металлоискателем, когда прозвучал сигнал. Сначала мужчина подумал, что это пять центов или четвертак, одна из песка торчал огромный драгоценный камень.

"Я был шокирован, когда это увидел. Конечно, закричал от волнения и сразу начал думать, чье это может быть кольцо", — рассказал Кук в интервью журналу Newsweek.

В тот же день мужчина начал просматривать в интернете форумы по поиску утерянных вещей, пытаясь найти человека, который потерял кольцо, но на этом не остановился.

"Отправлял электронные письма и звонил в магазины по всей Америке. Я попросил ювелиров проверить кольцо и выяснил, что это был особый тип бриллианта — очень дорогой", — добавляет охотник за сокровищами.

В конце концов, через месяц Джозеф получил несколько звонков и сообщений от лиц, которые утверждали, что драгоценность принадлежит им. Прорыв произошел после того, как Кук оставил свой контактный номер в магазине, где продали кольцо, что позволило настоящим владельцам связаться с ним.

"Я был настолько шокирован, что на самом деле нашел владельцев. Это лучшее ощущение в мире. Мы решили встретиться перед отелем на пляже, где лежало кольцо", — добавил Джозеф.

Кольцо с бриллиантом Фото: TikTok

Муж владелицы украшения рассказал, что его жена уже и не надеялась увидеть украшение еще раз.

"Жена плакала и была так счастлива, что смогла вернуть кольцо. Она сказала, что даже не ходила плавать — потеряла драгоценность, играя с сыном в футбол", — добавил он.

Соответствующее видео в TikTok собрало более 4,3 миллиона просмотров и 100 тысяч лайков.

Напомним, на пляже в испанской Ибице мужчина за один день нашел семь золотых колец. По его словам, три кольца имеют по девять каратов, еще три — по 18, а одно из них — 19 каратов.

Также Фокус писал, что Апитчая Нинг в Таиланде случайно уронила кольцо стоимостью 11 880 долларов в мусорное ведро, и драгоценность вскоре попала на свалку. Обнаружив пропажу, женщина за 600 долларов наняла помощников, чтобы перерыть 28 гектаров отходов на полигоне.