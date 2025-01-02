Чоловік знайшов каблучку з діамантом за $40 тисяч: він не був готовим до того, що станеться далі

Джозеф Кук переглядав в інтернеті форуми з пошуку загублених речей, намагаючись знайти людину, яка загубила каблучку, але цим не обмежився.

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Мисливець за скарбами Джозеф Кук знайшов на пляжі загублену обручку вартістю $40 тисяч й віддав ювелірну прикрасу законній власниці після багатьох місяців пошуків. Детальніше про це він розповів на своїй сторінці у TikTok.

Джозеф йшов пляжем з металошукачем, коли прозвучав сигнал. Спочатку чоловік подумав, що це п'ять центів або четвертак, одна з піску стирчав величезний коштовний камінь.

"Я був шокований, коли це побачив. Звичайно, закричав від хвилювання й відразу почав думати, чия це може бути каблучка", — розповів Кук в інтерв’ю журналу Newsweek.

Того ж дня чоловік почав переглядати в інтернеті форуми з пошуку загублених речей, намагаючись знайти людину, яка загубила каблучку, але на цьому не зупинився.

"Надсилав електронні листи й телефонував у магазини по всій Америці. Я попросив ювелірів перевірити каблучку й з'ясував, що це був особливий тип діаманта — дуже дорогий", — додає мисливець за скарбами.

Зрештою, через місяць Джозеф отримав кілька дзвінків та повідомлень від осіб, які стверджували, що коштовність належить їм. Прорив стався після того, як Кук залишив свій контактний номер у магазині, де продали каблучку, що дозволило справжнім власникам зв'язатися з ним.

"Я був настільки шокований, що насправді знайшов власників. Це найкраще відчуття у світі. Ми вирішили зустрітися перед готелем на пляжі, де лежала каблучка", — додав Джозеф.

Каблучка з діамантом Фото: TikTok

Чоловік власниці прикраси розповів, що його дружина вже й не сподівалася побачити прикрасу ще раз.

"Дружина плакала і була така щаслива, що змогла повернути каблучку. Вона сказала, що навіть не ходила плавати — загубила коштовність, граючи з сином у футбол", — додав він.

Відповідне відео в TikTok зібрало понад 4,3 мільйона переглядів і 100 тисяч вподобайок.

Нагадаємо, на пляжі в іспанській Ібіці чоловік за один день знайшов сім золотих каблучок. За його словами, три каблучки мають по дев'ять каратів, ще три — по 18, а одна з них — 19 каратів.

Також Фокус писав, що Апітчая Нінг у Таїланді випадково впустила каблучку вартістю 11 880 доларів у відро для сміття, і коштовність незабаром потрапила на смітник. Виявивши пропажу, жінка за 600 доларів найняла помічників, щоб перерити 28 гектарів відходів на полігоні.