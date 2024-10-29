"Неудачно махнула рукой": женщине пришлось перерыть 28 гектаров мусора на полигоне

Апитчая Нинг заручилась поддержкой местных чиновников, а также наняла помощников, которым собственноручно помогала сортировать отходы.

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Жительнице провинции Накхонпханом, что в Таиланде, пришлось нанимать работников и вместе с ними в течение 30 часов перерывать 28 гектаров мусора на полигоне, чтобы найти потерянное бриллиантовое кольцо. Эту историю женщина рассказала в TikTok.

Апитчая Нинг призналась, что сняла ювелирное украшение, чтобы помыть руки, но случайно уронила его в мусорное ведро. Так драгоценность оказалась в контейнере на улице и позже попала на свалку.

Когда фигурантка этой истории поняла, что случилось, то решила начать масштабные поиски, чтобы любой ценой вернуть потерянную вещь.

Апитчая заручилась поддержкой местных чиновников, а также наняла помощников, которым собственноручно помогала сортировать отходы. Через 30 часов она опубликовала видео, в котором показала найденное кольцо, ярко сверкающее на солнце.

Женщина объяснила, что решение перерыть полигон было рациональным, поскольку украшение стоило 400 тысяч батов (11 880 долларов), а услуги рабочих обошлись всего в 20 тысяч батов (600 долларов).

В разделе комментариев подписчики Нинг были поражены, что ей таки удалось вернуть потерянную драгоценность.

"Невероятно! Как вам удалось найти его всего через 30 часов?";

"Это потрясающе, это кольцо стоит каждой минуты поисков";

"Вы должны знать, куда мусоровоз из вашего района сбрасывает отходы. Если прояснить этот момент, то поиск не будет казаться настолько сложным".

Один из пользователей TikTok поинтересовался, откуда у женщины была уверенность, что нанятые работники тайком не оставят кольцо себе.

"Я сказала им, что это кольцо с бриллиантом и обеспечила прозрачность и тщательность во время поисков", — пояснила автор видео, избежав четкого ответа на поставленный вопрос.

Напомним, ранее Фокус писал, что мать двоих детей Доминик Манган из Ливерпуля (Великобритания) поставила забор, чтобы отгородиться от своего соседа, который "открыл" свалку прямо перед своим домом.

А вот 41-летняя Кэролайн Эшли из Великобритании после жалобы соседки Карен вынуждена снять с деревьев украшения на Хэллоуин в виде "мешков для трупов". К женщине пришел работник Ливерпульского совета с требованием убрать провокационный декор.