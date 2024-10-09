Соседи живут в аду: мужчина-клептоман развел свалку возле своего дома (фото)

Люди часто видят, как хозяин привозит фургоном новые "трофеи". Они волнуются, что из-за стихийной свалки не смогут продать свою недвижимость.

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Мать двоих детей Доминик Манган из Ливерпуля (Великобритания) поставила забор, который стоил 1000 фунтов стерлингов (около 54 тыс. грн), чтобы отгородиться от своего соседа, "открывшего" свалку прямо перед своим домом, пишет издание Metro.

"Крысы бегают среди бела дня, и я постоянно кричу на детей, что надо обязательно закрывать двери. Если выглянуть из окна, то можно увидеть, как они бегают вокруг отходов. Мое сердце вырывается из груди, когда думаю об этом", — рассказывает женщина.

Возле дома бегают крысы Фото: Liverpool Echo

Другие соседи по улице также устали от этого и призывают городской совет принять меры. Один из старожилов рассказал, что проблема обострилась около четырех лет назад.

"Это бельмо на глазу. Если вы зайдете в Google Street View, датированный 2022 годом, это просто день и ночь по сравнению с тем, что сейчас. Со временем становится все хуже и хуже", — добавляет он.

На опубликованных фотографиях можно увидеть целые горы разнообразного хлама — чемоданы, велосипеды, мебель, игрушки, одежду и всякие безделушки для дома и сада.

Мужчина собирает горы хлама Фото: Liverpool Echo

Супруги, которые живут неподалеку от проблемного жильца, рассказывают: "Когда мы переехали сюда, это уже здесь было. Однако за последние пару месяцев стало точно хуже. В какой-то момент владелец дома расчистил территорию, но потом хлам снова нагромоздился".

Соседи часто видят, как хозяин привозит фургоном новые "трофеи". Они волнуются, что из-за стихийной свалки не смогут продать свою недвижимость.

Реагируя на скандал, представитель Ливерпульского городского совета заявил: "Этот вопрос является предметом для расследования. Мы будем общаться с пострадавшими жителями".

Владелец дома отказался общаться с журналистов, отмахнувшись фразой: "Без комментариев".

Соседи волнуются, что из-за стихийной свалки не смогут продать свою недвижимость Фото: Liverpool Echo

Напомним, ранее Фокус писал, что житель одной из общин в маленьком провинциальном городке выразил возмущение из-за беспрецедентной открытости новых соседей-нудистов, которые не стесняются демонстрировать свой непривычный для местных жителей образ жизни.

А вот новый владелец исторического дома, снятого в известной комедии Фрэнки Хауэрда, покрасил фасады своего дома в ярко-розовый цвет фуксии. Этот поступок неожиданно закончился скандалом и широким обсуждением среди горожан.