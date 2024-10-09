Сусіди живуть у пеклі: чоловік-клептоман розвів сміттєзвалище біля свого будинку (фото)

Люди часто бачать, як господар привозить фургоном нові "трофеї". Вони хвилюються, що через стихійне сміттєзвалище не зможуть продати свою нерухомість.

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Мати двох дітей Домінік Манган з Ліверпуля (Велика Британія) поставила паркан, який коштував 1000 фунтів стерлінгів (близько 54 тис. грн), щоб відгородитися від свого сусіда, який "відкрив" сміттєзвалище просто перед своїм будинком, пише видання Metro.

"Щури бігають серед білого дня, і я постійно кричу на дітей, що треба обов’язково зачиняти двері. Якщо визирнути з вікна, то можна побачити, як вони бігають навколо відходів. Моє серце виривається з грудей, коли думаю про це", — розповідає жінка.

Біля будинку бігають щурі Фото: Liverpool Echo

Інші сусіди по вулиці також втомилися від цього й закликають міську раду вжити заходів. Один зі старожилів розповів, що проблема загострилась близько чотирьох років тому.

"Це більмо на оці. Якщо ви зайдете у Google Street View, датований 2022 роком, це просто день і ніч порівняно з тим, що є зараз. З часом стає все гірше і гірше", — додає він.

На опублікованих фотографіях можна побачити цілі гори різноманітного непотребу — валізи, велосипеди, меблі, іграшки, одяг та усілякі дрібнички для дому та саду.

Чоловік збирає гори непотребу Фото: Liverpool Echo

Подружжя, яке живе неподалік від проблемного мешканця, розповідає: "Коли ми переїхали сюди, це вже тут було. Однак за останні пару місяців стало точно гірше. У якийсь момент власник будинку розчистив територію, але потім мотлох знову нагромадився".

Сусіди часто бачать, як господар привозить фургоном нові "трофеї". Вони хвилюються, що через стихійне сміттєзвалище не зможуть продати свою нерухомість.

Реагуючи на скандал, представник Ліверпульської міської ради заявив: "Це питання є предметом для розслідування. Ми будемо спілкуватися з постраждалими мешканцями".

Власник будинку відмовився спілкуватися з журналістів, відмахнувшись фразою: "Без коментарів".

Сусіди хвилюються, що через стихійне сміттєзвалище не зможуть продати свою нерухомість Фото: Liverpool Echo

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що житель однієї з громад в маленькому провінційному містечку висловив обурення через безпрецедентну відкритість нових сусідів-нудистів, які не соромляться демонструвати свій незвичний для місцевих мешканців спосіб життя.

А от новий власник історичного будинку, знятого у відомій комедії Френкі Хауерда, пофарбував фасади свого помешкання у яскраво-рожевий колір фуксії. Цей вчинок несподівано закінчився скандалом та широким обговоренням серед містян.