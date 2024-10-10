Женщину заставили убрать мусорные мешки в человеческий рост: соседи думают, что там трупы (фото)

Кэролайн Эшли поделилась этой историей в группе на Facebook. Ее пост быстро стал вирусным, собрав множество лайков, репостов и комментариев.

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41-летняя Кэролайн Эшли из Великобритании после жалобы соседки Карен вынуждена снять с деревьев украшения на Хэллоуин в виде "мешков для трупов". К женщине пришел работник Ливерпульского совета с требованием убрать провокационный декор. Об этом пишет издание Metro.

Кэролайн сначала была озадачена этим требованием, поскольку ее дети не боятся реквизита к традиционному празднику — Дню всех святых, но она не хотела вступать в конфликт, поэтому убрала мешки.

Соседка Кэролайн Эшли пожаловалась на жуткий декор Фото: Caroline Ashley

"Городской совет никогда и ни на что так быстро не реагировал. Я повесила мусорные мешки, а на следующий день он уже пришел", — рассказывает британка о визите представителя совета.

Она поделилась этой историей в группе на Facebook, насчитывающей 300 тысяч участников, спросив: "Не много ли мешков для трупов?". Ее пост быстро стал вирусным, собрав множество лайков, репостов и комментариев.

"Когда я снимала декор с дерева, мимо меня проходила женщина, которая как раз разговаривала по телефону. Она остановилась и спросила: "Что вы делаете?". Говорю: "Должна их убрать, потому что это не моя земля, к тому же некоторые люди расстроены". Она удивилась: "Ты шутишь? Я всем рассказываю об этом доме", — пересказывает Кэролайн разговор с незнакомкой.

Позже городской совет Ливерпуля подтвердил, что после получения жалобы были "приняты меры".

Декор перед домом Кэролайн Эшли Фото: Caroline Ashley

Напомним, ранее Фокус писал, что шутнику, который в прошлом году на Хэллоуин переоделся в костюм террориста на "Манчестер Арене" (Великобритания), грозит тюрьма. 40-летний Дэвид Вуттон позировал на стадионе в арабском головном уборе и белой футболке с надписью "Я люблю Ариану Гранде", написанной красной ручкой.

А вот 46-летняя Элизабет Роуз столкнулась с ужасным испытанием, когда поняла, что ее "временная" татуировка на Хэллоуин не исчезает. Тревожности ситуации добавляло то, что на следующий день у нее была запланирована важная встреча.