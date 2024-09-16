Шутник пришел на стадион в костюме террориста: теперь ему светит 2 года тюрьмы (фото)

Друзья то родственники Дэвида Вуттона не оценили, а наоборот раскритиковали эту шутку, обвинив его в насмешке над жертвами теракта в Манчестере 2017 года.

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Шутнику, который в прошлом году на Хэллоуин переоделся в костюм террориста на "Манчестер Арене" (Великобритания), грозит тюрьма. 40-летний Дэвид Вуттон позировал на стадионе в арабском головном уборе и белой футболке с надписью "Я люблю Ариану Гранде", написанной красной ручкой. Об этом пишет издание Daily Star.

Британец также опубликовал на своей странице в Facebook фотографию черного рюкзака с надписями "бум".

"Готов поспорить, что меня выгонят с вечеринки на Хэллоуин", — отметил он в описании.

Муляж бомбы Фото: Facebook

Однако друзья и родственники Дэвида не оценили, а наоборот раскритиковали эту шутку, обвинив его в насмешке над жертвами теракта 2017-го года.

На прошлой неделе в магистратском суде Харрогейта обвиняемый признал себя виновным в отправке оскорбительного сообщения в интернете, но его дело передали в королевский суд Йорка, решив, что их полномочий для вынесения приговора недостаточно.

В четверг, 3 октября, Вуттона могут посадить на срок до двух лет. Сейчас он уже сменил имя и переехал в Лондон.

40-летняя Андреа Хилл, которая дала показания против него в суде, сказала: "Я надеюсь, что семьи жертв теракта получат надежду на справедливость. Он подонок, который заслуживает всего, что его ждет. Надеюсь, что признание его вины даст семьям жертв взрыва на арене утешение, что справедливость существует".

Дэвид в костюме террориста Фото: Facebook

К слову, в 2017 году террорист-смертник Салман Абеди из Манчестера убил 22 человека на концерте Арианы Гранде. Вероятно, "шутка" Дэвида Вуттона касалась именно этой трагедии.

Напомним, ранее Фокус писал, что на фестивале DeepFest в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где местная компания QSS презентовала своего первого робота-гуманоида по имени Мухаммед, произошел курьезный инцидент. Изобретение якобы начало без разрешения прикасаться к репортерше.

А вот в Японии любитель собак, который прославился в Интернете своим желанием "стать животным", вышел на улицу в костюме колли стоимостью более 12 000 фунтов стерлингов.