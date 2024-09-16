Жартівник прийшов на стадіон в костюмі терориста: тепер йому світить 2 роки в'язниці (фото)

Друзі то родичі Девіда Вуттон не оцінили, а навпаки розкритикували цей жарт, звинувативши його в насміханні над жертвами теракту в Манчестері 2017 року.

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Жартівникові, який торік на Гелловін переодягнувся в костюм терориста на "Манчестер Арені" (Велика Британія), загрожує в'язниця. 40-річний Девід Вуттон позував на стадіоні в арабському головному уборі й білій футболці з написом "Я люблю Аріану Гранде", написаним червоною ручкою. Про це пише видання Daily Star.

Британець також опублікував на своїй сторінці у Facebook фото чорного рюкзака з написами "бум".

"Б'юся об заклад, що мене виженуть з вечірки на Гелловін", — зазначив він в описі.

Муляж бомби Фото: Facebook

Однак друзі то родичі Девіда не оцінили, а навпаки розкритикували цей жарт, звинувативши його в насміханні над жертвами теракту 2017-го року.

Минулого тижня в магістратському суді Харрогейта обвинувачений визнав себе винним у надсиланні образливого повідомлення в інтернеті, але його справу передали до королівського суду Йорка, вирішивши, що їхніх повноважень для винесення вироку недостатньо.

У четвер, 3 жовтня, Вуттона можуть ув'язнити на термін до двох років. Станом на зараз він уже змінив ім'я та переїхав до Лондона.

40-річна Андреа Хілл, яка дала свідчення проти нього в суді, сказала: "Я сподіваюся, що сім'ї жертв теракту отримають надію на справедливість. Він покидьок, який заслуговує на все, що його чекає. Сподіваюся, що визнання його вини дасть сім'ям жертв вибуху на арені втіху, що справедливість існує".

Девід в костюмі терориста Фото: Facebook

До речі, у 2017 році терорист-смертник Салман Абеді з Манчестера вбив 22 людини на концерті Аріани Гранде. Ймовірно, "жарт" Девіда Вуттон стосувався саме цієї трагедії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на фестивалі DeepFest в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де місцева компанія QSS презентувала свого першого робота-гуманоїда на ім'я Мухаммед, стався курйозний інцидент. Винахід начебто почав без дозволу торкатися до репортерки.

А от в Японії любитель собак, який прославився в інтернеті своїм бажанням "стати твариною", вийшов на вулицю в костюмі коллі вартістю понад 12 000 фунтів стерлінгів.