"Брате, ти попав": робота-гуманоїда звинуватили у домаганнях до журналістки (відео)

Мухаммед несподівано простягнув руку й без дозволу торкнувся спини репортерки телеканалу Al Arabiya.

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На фестивалі DeepFest в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де місцева компанія QSS презентувала свого першого робота-гуманоїда на ім'я Мухаммед, стався курйозний інцидент. Винахід начебто почав без дозволу торкатися до репортерки. Про це пише видання Business Insider.

Повідомляється, що журналістка телеканалу Al Arabiya Равія Кассем вела репортаж прямо перед роботом, який був одягнений у традиційний саудівський одяг й розмовляв арабською та англійською мовами. Раптом Мухаммед несподівано простягнув руку й без дозволу торкнувся її спини.

На вірусному відео можна побачити, як Кассем суворо подивилася на гуманоїда й підняла руку, ніби попереджаючи, що так не можна, після чого продовжила свій виступ.

Компанія QSS спробувала виправдати свій винахід, заявивши, що він був повністю автономним й діяв незалежно без прямого контролю сторонньої людини.

За словами організаторів, усіх присутніх попереджали про необхідність дотримуватися безпечної дистанції від робота, а після перегляду запису інциденту нібито не було виявлено жодних відхилень в поведінці Мухаммеда. Втім, QSS пообіцяла вжити додаткових заходів, аби це не повторилося у майбутньому.

Ця курйозна ситуація спричинила жваве обговорення в соціальних мережах. Користувачі почали сперечатися щодо питань етики штучного інтелекту, гендерних норм та культурних цінностей у контексті створення роботів-гуманоїдів.

"Ну, все, брате, почалось. Ти попав", — пожартував у коментарях один з юзерів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 32-річний іспанський футболіст Уго Мальйо постане перед судом за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Спортсмен перед матчем начебто торкнувся грудей жінки, одягненої у костюм папуги – вона була талісманом команди супротивника Espanyol. Повідомляється, що інцидент стався на полі перед початком гри у 2019 році.

Крім того, диктатор Кім Чен Ин похвалився новим "бойовим" роботом зі зброєю у руках та ядерним знаком. На пропагандистських фотографіях показано, як лідер Північної Кореї з гордістю милується новим винаходом, вкрай схожим на іграшкового трансформера.