Футболіст постане перед судом через "обмацування" талісмана команди у костюмі папуги (відео)

Позивачка, яку називають Анною, стверджує, що тодішній капітан команди "Сельта Віго" засунув руку під її костюм. Однак сам спортсмен категорично заперечує свою провину.

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32-річний іспанський футболіст Уго Мальйо постане перед судом за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Спортсмен перед матчем начебто торкнувся грудей жінки, одягненої у костюм папуги – вона була талісманом команди супротивника Espanyol. Про це пише видання Sport Bible.

Повідомляється, що інцидент стався на полі перед початком гри у 2019 році, коли Мальйо та його партнери по команді "Сельта Віго" віталися за руку з гравцями Espanyol.

Спочатку справу проти спортсмена, який категорично заперечує свою провину, було закрито, але рішення скасували після апеляції.

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Футболіст стверджує, що наявні відеозаписи свідчать про його невинуватість. Проте суд вирішив, що зібраних доказів достатньо для нового судового розгляду, який запланований на липень цього року.

"Хоча привітання відбувається швидко, але воно тривало довше, аніж в інших випадках. Ми бачимо, що щось відбувається між талісманом команди та гравцем. Тож цілком можливо, що позивачка зазнала цих дотиків", – сказав суддя на попередньому засіданні.

Позивачка, яку називають Анною, стверджує, що тодішній капітан "Сельти Віго" засунув руку під її костюм й "схопив за груди".

Мальйо, своєю чергою, пояснив журналістам, що перед матчем був повністю зосереджений на грі, оскільки його команда боролася за збереження місця в Ла Лізі.

Талісмани команди у костюмі папуг Фото: Espanyol

Наразі іспанський гравець виступає за бразильський клуб Internacional. У разі визнання футболіста винним, прокуратура вимагатиме штрафу, повідомили в суді Мадрида.

Зазначається, що жертва домагання працювала талісманом з 2006 року, але залишила цю роботу в 2021 році.

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