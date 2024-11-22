"Я люблю свою дружину": Річард Гір поділився подробицями особистого життя

Річард Гір та Алехандра Сільва одружилися у 2018 році. У них підростає двоє синів: пʼятирічний Олександр та чотирирічний Джеймс.

75-річний американський актор Річард Гір зізнався, що не святкуватиме День подяки в США цього року. Про це він розповів у шоу Джиммі Феллона.

Зірка фільму "Красуня" розкрив свої плани поласувати індичкою на батьківщині своєї дружини в Іспанії, оскільки вони готуються переїхати до Мадрида.

41-річна дружина Гіра Алехандра Сільва родом з Іспанії, і пара давно планує переїхати в європейську країну зі своїми дітьми.

"Моя дружина іспанка. Це проблема для когось там?" — пожартував Річард Гір.

"Я повернуся", — пообіцяв актор.

"Моя дружина іспанка, і вона присвятила мені близько семи років тут, тому ми збираємося провести кілька років у Мадриді", — продовжив він.

Зокрема, Гір зізнався, що їхні діти двомовні, тому для них не буде проблемою адаптуватися в новому середовищі.

Річард Гір та Алехандра Сільва Фото: Getty Images

"Моя дружина виросла у великій іспанській родині, як у великій італійській родині, і її бабуся була свого роду клеєм, який тримав усе це разом. І бабуся померла приблизно півтора роки тому, два роки тому, тому моя дружина, я бачу, як вона перетворюється на нову бабусю цієї великої родини. Тож вона вже планує 35 людей на недільний обід", — розповів Річард.

Також актор зізнався, що дуже щасливий мати родину.

"Я люблю свою дружину, вона неймовірна. Чудова мати. Дітки здорові та щасливі", — сказав актор.

Гір і Сільва, іспанська публіцистка, познайомилися в 2015 році і одружилися у 2018 році; у них є двоє синів, Олександр, п'ять років, і Джеймс, чотири.

Алехандра також виховує дев’ятирічного сина Альберта з колишнім чоловіком Говіндом Фрідландом. А в Гіра є 24-річний син Гомер від Бонди Кері Ловелл.

Нагадаємо, Річард Гір вийшов у світ з дорослим сином.

Також Фокус писав про продаж маєтку Річарда Гіра.