"Я люблю свою дружину": Річард Гір поділився подробицями особистого життя
Річард Гір та Алехандра Сільва одружилися у 2018 році. У них підростає двоє синів: пʼятирічний Олександр та чотирирічний Джеймс.
75-річний американський актор Річард Гір зізнався, що не святкуватиме День подяки в США цього року. Про це він розповів у шоу Джиммі Феллона.
Зірка фільму "Красуня" розкрив свої плани поласувати індичкою на батьківщині своєї дружини в Іспанії, оскільки вони готуються переїхати до Мадрида.
41-річна дружина Гіра Алехандра Сільва родом з Іспанії, і пара давно планує переїхати в європейську країну зі своїми дітьми.
"Моя дружина іспанка. Це проблема для когось там?" — пожартував Річард Гір.
"Я повернуся", — пообіцяв актор.
"Моя дружина іспанка, і вона присвятила мені близько семи років тут, тому ми збираємося провести кілька років у Мадриді", — продовжив він.
Зокрема, Гір зізнався, що їхні діти двомовні, тому для них не буде проблемою адаптуватися в новому середовищі.
"Моя дружина виросла у великій іспанській родині, як у великій італійській родині, і її бабуся була свого роду клеєм, який тримав усе це разом. І бабуся померла приблизно півтора роки тому, два роки тому, тому моя дружина, я бачу, як вона перетворюється на нову бабусю цієї великої родини. Тож вона вже планує 35 людей на недільний обід", — розповів Річард.
Також актор зізнався, що дуже щасливий мати родину.
"Я люблю свою дружину, вона неймовірна. Чудова мати. Дітки здорові та щасливі", — сказав актор.
Гір і Сільва, іспанська публіцистка, познайомилися в 2015 році і одружилися у 2018 році; у них є двоє синів, Олександр, п'ять років, і Джеймс, чотири.
Алехандра також виховує дев’ятирічного сина Альберта з колишнім чоловіком Говіндом Фрідландом. А в Гіра є 24-річний син Гомер від Бонди Кері Ловелл.
Нагадаємо, Річард Гір вийшов у світ з дорослим сином.
Також Фокус писав про продаж маєтку Річарда Гіра.