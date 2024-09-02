Річард Гір вийшов на червону доріжку зі своїм дорослим сином: який він має вигляд (фото)

Незважаючи на те, що Гір розлучився з матір'ю Гомера 11 років тому, між батьком і сином — міцні й теплі стосунки.

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75-річний американський актор Річард Гір з'явився на вечорі amfAR Gala Venezia 2024 в Hangar Nicelli в супроводі своєї 41-річної дружини Алехандри Сільви, пише Hello.

Подружжя мало дуже гламурний вигляд. Річард обрав чорний смокінг, білу сорочку і чорну краватку-метелик. Алехандра була в напівпрозорій сітчастій сукні з темно-синіми квітковими деталями.

Фото: Getty

Також пара відвідала прем'єру фільму "Вовки" на червоній доріжці, що вимагало зміни гардероба. Сілва одягла струмливу білу вечірню сукню з асиметричним розрізом у парі з металевими ремінцями на підборах. Вона розпустила волосся. На одному з фото на червоній доріжці перед прем'єрою фільму Гір був помічений таким, що стояв на колінах і кланявся своїй дружині, поки вона дивилася на нього.

У якийсь момент до них приєднався і Гомер. Як і батько, він обрав такий же ансамбль — елегантний смокінг і краватку-метелик.

Фото: Getty

Гомер — син Річарда і його колишньої дружини, моделі Кері Ловелл, з якою одружився 2002 року. Батьки назвали хлопчика на честь його дідусів, а також тибетського імені "Джігме" — його другого імені. Пара розлучилася 2013 року, після 11 років шлюбу, але незважаючи на це, зв'язок Річарда з Гомером залишився міцним, і батька та сина часто бачили разом на різних заходах.

У 2018 році Гір одружився з іспанкою Сільвою після двох років стосунків. У подружжя народилися сини Олександр і Джеймс, яким зараз п'ять років і чотири роки відповідно. Річард і Алехандра збираються переїхати до Іспанії зі своїми синами, про що говорили раніше. За словами актора, заради нього дружина багатьом пожертвувала і переїхала до США. Тепер же прийшла його черга пожити на батьківщині дружини. Він у захваті від Іспанії і теж чекає на цей переїзд. Ще минулого року їх помітили в пошуках будинку в Мадриді.

Раніше Фокус писав, що Річард Гір розкрив секрет свого міцного здоров'я.