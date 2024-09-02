Ричард Гир вышел на красную дорожку со своим взрослым сыном: как он выглядит (фото)

Несмотря на то, что Гир развелся с матерью Гомера 11 лет назад, между отцом и сыном — крепкие и теплые отношения.

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75-летний американский актер Ричард Гир появился на вечере amfAR Gala Venezia 2024 в Hangar Nicelli в сопровождении своей 41-летней жены Алехандры Сильвы, пишет Hello.

Супруги выглядели очень гламурно. Ричард выбрал черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку. Алехандра была в полупрозрачном сетчатом платье с темно-синими цветочными деталями.

Фото: Getty

Также пара посетила премьеру фильма "Волки" на красной дорожке, что потребовало смены гардероба. Силва надела струящееся белое вечернее платье с асимметричным разрезом в паре с металлическими ремешками на каблуках. Она распустила волосы. На одной из фотографий на красной дорожке перед премьерой фильма Гир был замечен стоящим на коленях и кланяющимся своей жене, пока она смотрела на него.

В какой-то момент к ним присоединился и Гомер. Как и отец, он выбрал такой же ансамбль — элегантный смокинг и галстук-бабочку.

Фото: Getty

Гомер — сын Ричарда и его бывшей жены, модели Кэри Лоуэлл, на которой женился в 2002 году. Родители назвали мальчика в честь его дедушек, а также тибетского имени "Джигме" — его второго имени.Пара развелась в 2013 году, после 11 лет брака, но несмотря на это связь Ричарда с Гомером осталась крепкой, и отца и сына часто видели вместе на различных мероприятиях.

В 2018 году Гир женился на испанке Сильве после двух лет отношений. У супругов родились сыновья Александр и Джеймс, которым сейчас пять лет и четыре года соответственно. Ричард и Алехандра собираются переехать в Испанию со своими сыновьями, о чем говорили ранее. По словам актера, ради него жена многим пожертвовала и переехала в США. Теперь же пришла его очередь пожить на родине жены. Он в восторге от Испании и тоже ждет этого переезда. Еще в прошлом году их заметили в поисках дома в Мадриде.

Ранее Фокус писал, что Ричард Гир раскрыл секрет своего крепкого здоровья.