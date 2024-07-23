"Будьте добрими": 74-річний Річард Гір розкрив секрет свого міцного здоров'я (фото)

Голлівудський актор колись був визнаний "найсексуальнішим чоловіком". Річард Гір є буддистом і вегетаріанцем, а також має свій підхід до збереження здоров'я.

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Американський актор Річард Гір — голлівудський красунчик, який підкорив наші серця у фільмі "Красуня", відбивав степ у ролі блискучого адвоката в Чикаго. У зірки є свій секрет міцного здоров'я, пише Hello.

У свої 74 роки Річард Гір побудував запаморочливу кар'єру і постійно перебуває в центрі уваги. Зірка, який народився у Філадельфії, нещодавно став батьком втретє, у нього народився син, якому тепер чотири роки, від його третьої дружини Алехандри. Сім'я незабаром збирається почати нове життя, покинувши Сполучені Штати і переїхавши до Іспанії, звідки родом дружина Гіра. Незважаючи на свій вік, Річард залишається бадьорим і здоровим, він продовжує свою кар'єру в Голлівуді.

Річард Гір із дружиною Алехандрою Фото: Alejandra Gere/Instagram

Секрет здоров'я Річарда Гіра

Річард долучився до буддійської віри ще у двадцятирічному віці і протягом шести років був практикуючим дзен-буддистом. Після поїздки до Непалу 1978 року актор вирушив до Індії, щоб зустрітися з 14-м Далай-ламою, і незабаром після цього став практикуючим тибетським буддистом. Релігія, прихильником якої він є, включає в себе тантричні практики, як-от божественна йога і Шість Дхарм Наропи.

Актор Річард Гір Фото: Vanity Fair

У межах своїх переконань батько трьох дітей практикує щоденну медитацію — оздоровчу практику, яка може сприяти внутрішньому спокою, умиротворенню та рівновазі, що може принести користь емоційному благополуччю та загальному здоров'ю. За словами Річарда, годинна медитація щодня допомагає йому "створити мотивацію" на весь день. Крім цього, зірка фільму "Наречена-втікачка" — суворий вегетаріанець і вже багато років дотримується рослинної дієти. Що стосується загального підходу до здоров'я і благополуччя, у Річарда, мабуть, збалансований погляд на цей аспект життя.

"Ніхто з нас не вибереться звідси живим, тому, будь ласка, перестаньте ставитися до себе як до чогось другорядного. Їжте смачну їжу. Гуляйте на сонці. Стрибайте в океан. Говоріть правду, яку ви носите у своєму серці, як прихований скарб. Будьте дурними. Будьте добрими. Будьте дивними. Ні на що інше немає часу", — порадив Гір.

Нагадаємо, 19 квітня повідомлялося, що Річард Гір вирішив виїхати зі США. Він вирішив віддати борг своїй дружині-іспанці.