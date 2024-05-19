74-річний Річард Гір з дружиною зʼявився на Каннському кінофестивалі-2024 (фото)

Гір зіграв письменника в новому фільмі Пола Шредера "О, Канадо". Картина отримала чотирихвилинні овації під час знаменитого кінофестивалю на Лазурному узбережжі Франції.

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74-річний американський актор Річард Гір відвідав Каннський кінофестиваль-2024 з дружиною Алехандрою Сільвою. Знімками 41-річна обраниця зірки "Красуні" поділилася в Instagram.

Подружжя зʼявилося на червоній доріжці під час премʼєри картини "О, Канадо" американського режисера Пола Шредера.

Гір, який грає Леонарда Файфа, змученого письменника на межі життя та смерті, позував на публіці зі своєю коханою, яка молодша за актора на 33 роки. Його новий фільм "О, Канадо" отримав чотирихвилинні овації під час знаменитого кінофестивалю на Лазурному узбережжі Франції.

На червоній доріжці колишній чоловік супермоделі Сінді Кроуфорд зʼявився в чорному смокінгу з метеликом та білою сорочкою. Річард Гір обіймав свою дружину, яка обрала для появи чорну сукню з квітковою вишивкою. Вбрання було без бретелей і мало фатинову спідницю в підлогу.

Іспанська публіцистка доповнила вечірній образ срібним діамантовим кольє і сережками в тон. Вона зібрала свої пасма в охайну зачіску.

"Пишаюся ним", — написала Сільва.

Річард Гір з дружиною

Актор та публіцистка одружилися на приватній церемонії у квітні 2018 року. У лютому 2019 в пари народився спадкоємець Александр, а у квітні 2020 на світ зʼявився хлопчик, імʼя якого досі не розкривають публіці.

Із Сільвою Гір познайомився у 2014 році на кінофестивалі.

Річард Гір з дружиною

В актора "Хатіко" також є син Гомер від колишньої дружини Кері Лоуелл, з якою Гір був одружений з 2002 по 2016 рік. А свого часу Річард перебував у шлюбі із супермоделлю Сінді Кроуфорд, проте спільних дітей в експари не було.

Нагадаємо, "Міс світу-1994" Айшварія Рай вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2024 в сукні індійського дизайнера.

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