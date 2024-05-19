74-летний Ричард Гир с женой появился на Каннском кинофестивале-2024 (фото)

Гир сыграл писателя в новом фильме Пола Шредера "О, Канада". Картина получила четырехминутные овации во время знаменитого кинофестиваля на Лазурном побережье Франции.

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74-летний американский актер Ричард Гир посетил Каннский кинофестиваль-2024 с супругой Алехандрой Сильвой. Снимками 41-летняя избранница звезды "Красотки" поделилась в Instagram.

Супруги появились на красной дорожке во время премьеры картины "О, Канада" американского режиссера Пола Шредера.

Гир, который играет Леонарда Файфа, измученного писателя на грани жизни и смерти, позировал на публике со своей возлюбленной, которая моложе актера на 33 года. Его новый фильм "О, Канада" получил четырехминутные овации во время знаменитого кинофестиваля на Лазурном побережье Франции.

На красной дорожке бывший муж супермодели Синди Кроуфорд появился в черном смокинге с бабочкой и белой рубашкой. Ричард Гир обнимал свою жену, которая выбрала для появления черное платье с цветочной вышивкой. Наряд был без бретелек и имел фатиновую юбку в пол.

Испанская публицистка дополнила вечерний образ серебряным бриллиантовым колье и серьгами в тон. Она собрала свои пряди в аккуратную прическу.

"Горжусь им", — написала Сильва.

Ричард Гир с женой

Актер и публицистка поженились на частной церемонии в апреле 2018 года. В феврале 2019 у пары родился наследник Александр, а в апреле 2020 на свет появился мальчик, имя которого до сих пор не раскрывают публике.

С Сильвой Гир познакомился в 2014 году на кинофестивале.

Ричард Гир с женой

У актера "Хатико" также есть сын Гомер от бывшей жены Кэри Лоуэлл, с которой Гир был женат с 2002 по 2016. А в свое время Ричард состоял в браке с супермоделью Синди Кроуфорд, однако общих детей у экс-пары не было.

Напомним, "Мисс мира-1994" Айшвария Рай вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2024 в платье индийского дизайнера.

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