Річард Гір продав свій маєток за 10,7 млн доларів: деталі (фото)
Актор перебирається з родиною до Іспанії. Свого часу він придбав цей маєток у Пола Саймона.
Голлівудський актор Річард Гір і його дружина Алехандра Сільва продали своє велике ранчо в Коннектикуті після новин про переїзд до Іспанії. Про це пише Mansion Global.
За даними видання, 75-річний актор і 41-річна публіцистка продали маєток площею близько двох гектарів у Нью-Ханаан за 10,75 мільйона доларів.
Власність складається з двох окремих резиденцій: головного будинку 1938 року з п’ятьма спальнями та затишного котеджу з трьома спальнями, спроєктованого відомим архітектором Гарольдом Р. Сліпером.
На території нерухомості також є внутрішній дворик, басейн, пишні багаторічні сади та лісові стежки, що в’ються крізь скелястий потік, природний ставок і приватний водоспад.
Гір і Сільва придбали будинок два роки тому у вокаліста Пола Саймона та його дружини Еді Брікелл.
У квітні Річард розповів Vanity Fair España, що після шести років шлюбу він і його дружина готові відкрити нову главу, переїхавши до її рідної Іспанії.
"Вона була дуже щедрою, давши мені шість років життя в моєму світі, тому я вважаю, що буде справедливо, що я дам їй принаймні ще шість років життя в її світі", — сказав він журналу.
Вони переїжджають разом із двома синами, п’ятирічним Олександром і чотирирічним Джеймсом.
Нагадаємо, Річард Гір та Алехандра Сільва відвідали кінофестиваль.
Також Фокус писав про старшого сина Річарда Гіра.