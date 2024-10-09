75-річний Річард Гір з дружиною зʼявився на кінофестивалі (фото)

Річард Гір та Алехандра Сільва одружилися у 2018 році. Вони виховують двох спільних дітей.

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75-річний американський актор Річард Гір вийшов на публіку в компанії 41-річної дружини Алехандри Сільви. Про це пише Hello Magazine.

Пара пройшла разом по червоній доріжці на прем’єрі фільму "Мудрість заради щастя" під час 20-го Цюрихського кінофестивалю.

Коли вони позували для фото, Річард обхопив кохану за талію.

Цього разу Алехандра одягла розкішну білу сукню, схожу на весільну, від іспанської дизайнерки Терези Хельбіг. Вбрання мало золотисті вставки, злегка розкльошений силует і виготовлений на основі з бавовняного фатину та шляхом накладання шарів на спідницю.

Тим часом Річард Гір зʼявився на публіці в чорному діловому костюмі з білою сорочкою та метеликом.

Річард Гір та Алехандра Сільва Фото: Getty Images

Річард і Алехандра, іспанська публіцистка, познайомилися в 2015 році і одружилися у 2018 році; у них є двоє синів, Олександр, п'ять років, і Джеймс, чотири.

Алехандра також виховує дев’ятирічного сина Альберта з колишнім чоловіком Говіндом Фрідландом. А в Гіра є 24-річний син Гомер від Бонди Кері Ловелл.

А свого часу актор перебував у шлюбі із супермоделлю Сінді Кроуфорд, проте спільних дітей в експари не було.

Нагадаємо, Річард Гір вийшов у світ з дорослим сином.

Також Фокус писав про появу на публіці Гаррісона Форда та його дружини.