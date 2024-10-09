75-летний Ричард Гир с женой появился на кинофестивале (фото)

Ричард Гир и Алехандра Сильва поженились в 2018 году. Они воспитывают двух общих детей.

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75-летний американский актер Ричард Гир вышел на публику в компании 41-летней жены Алехандры Сильвы. Об этом пишет Hello Magazine.

Пара прошла вместе по красной дорожке на премьере фильма "Мудрость ради счастья" во время 20-го Цюрихского кинофестиваля.

Когда они позировали для фото, Ричард обхватил возлюбленную за талию.

На этот раз Алехандра надела роскошное белое платье, похожее на свадебное, от испанского дизайнера Терезы Хельбиг. Наряд имел золотистые вставки, слегка расклешенный силуэт и был изготовлен на основе из хлопкового фатина и путем наложения слоев на юбку.

Тем временем Ричард Гир появился на публике в черном деловом костюме с белой рубашкой и бабочкой.

Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: Getty Images

Ричард и Алехандра, испанская публицистка, познакомились в 2015 году и поженились в 2018 году; у них есть двое сыновей, Александр, пять лет, и Джеймс, четыре.

Алехандра также воспитывает девятилетнего сына Альберта с бывшим мужем Говиндом Фридландом. А у Гира есть 24-летний сын Гомер от Бонды Кэри Ловелл.

А в свое время актер состоял в браке с супермоделью Синди Кроуфорд, однако общих детей у экс-пары не было.

Напомним, Ричард Гир вышел в свет со взрослым сыном.

Также Фокус писал о появлении на публике Харрисона Форда и его жены.