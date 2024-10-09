82-летний Харрисон Форд в компании жены вышел на публику (фото)

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт женаты с 2010 года. Они воспитывают сына Лиама.

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82-летний американский актер Харрисон Форд и его жена, 59-летняя актриса Калиста Флокхарт, вышли на красную дорожку в Pacific Design Center на Мелроуз-авеню. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги появились на премьере второго сезона шоу "Уменьшение".

Главный актер фильмов "Индиана Джонс" выбрал для появления на публике черный костюм и темную расстегнутую рубашку. Между тем его возлюбленная дополняла мужа в черном платье с длинными рукавами. К образу Флокхарт добавила клатч в тон и черные туфли-лодочки. Распустив каштановые волосы, звезда сериала "Птичья клетка" подчеркнула свои черты лица макияжем для ночного выхода в свет.

Ситком Apple TV+ возглавляет Джейсон Сигел, который играет только что овдовевшего терапевта, пытающегося справиться со своей потерей. Одним из главных актеров второго плана является Харрисон Форд, который играет старшего терапевта, страдающего болезнью Паркинсона.

Первые два эпизода второго сезона планируют выпустить 16 октября.

Гаррисон Форд и Калиста Флокхарт Фото: Getty Images

Флокхарт и Форд встретились на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Пара обручилась в 2009 году, а в следующем году связала себя узами брака в Нью-Мексико. Они воспитывают усыновленного сына Лиама.

Союз с Калистой стал третьим браком Гаррисона. Кроме того, у него есть четверо детей от предыдущих браков.

Напомним, Харрисон Форд напугал фанатов своим поведением.

Также Фокус писал о выпускном вечере сына Харрисона Форда.