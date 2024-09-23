Харрисон Форд напугал фанатов: что произошло (видео)

Еще в августе актер получил престижную награду. Впрочем, лишь со временем поклонники знаменитости заметили, что он выглядит слабым.

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82-летний американский актер Харрисон Форд вызвал беспокойство среди поклонников после своего недавнего появления на Disney's D23 Expo в августе 2024, где он получил награду Disney Legend. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Индиана Джонс" получил престижную награду в стиле "Зал славы", которая признает его значительный вклад в Lucasfilm, дочернюю компанию Disney.

Легендарные роли Харрисона, особенно Хана Соло из "Звездных войн" и авантюрного археолога Индианы Джонса, закрепили его как одну из самых известных фигур студии.

Во время церемонии Форд оставил отпечатки своих ладоней на цементе, а поклонники заметили, что ему трудно поставить свою подпись возле них.

"Он выглядит плохо", — написал фанат, а другой добавил: "Поздравляю его, но мое сердце разрывается, когда я вижу его таким слабым".

"Тяжело видеть, как мой парень стареет", — отметил еще один пользователь сети.

82-летний актер, ставя подпись, даже держал одной рукой вторую.

Харрисон Форд

Когда на мероприятии 11 августа Форд вышел на сцену, чтобы принять награду от генерального директора Disney Боба Айгера, он выразил искреннюю благодарность своим поклонникам.

"Мне нравится жизнь, которую вы дали мне", — сказал он зрителям.

Напомним, новооткрытую змею назвали в честь Харрисона Форда.

Также Фокус писал о появлении Харрисона Форда на публике с женой.