Гаррісон Форд налякав фанатів: що сталося (відео)

Ще в серпні актор отримав престижну нагороду. Втім, лише з часом прихильники знаменитості помітили, що він виглядає слабким.

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82-річний американський актор Гаррісон Форд викликав занепокоєння серед шанувальників після своєї недавньої появи на Disney's D23 Expo в серпні 2024, де він отримав нагороду Disney Legend. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Індіана Джонс" отримав престижну нагороду в стилі "Зал слави", яка визнає його значний внесок у Lucasfilm, дочірню компанію Disney.

Легендарні ролі Гаррісона, особливо Хана Соло із "Зоряних війн" і авантюрного археолога Індіани Джонса, закріпили його як одну з найвідоміших постатей студії.

Під час церемонії Форд залишив відбитки своїх долонь на цементі, а шанувальники помітили, що йому важко поставити свій підпис біля них.

"Він виглядає погано", — написав фанат, а інший додав: "Вітаю його, але моє серце розривається, коли я бачу його таким слабким".

"Важко бачити, як мій хлопець старіє", — зазначив ще один користувач мережі.

82-річний актор, ставлячи підпис, навіть тримав однією рукою другу.

Гаррісон Форд

Коли на заході 11 серпня Форд вийшов на сцену, щоб прийняти нагороду від генерального директора Disney Боба Айгера, він висловив щиру подяку своїм шанувальникам.

"Мені подобається життя, яке ви дали мені", — сказав він глядачам.

Нагадаємо, нововідкриту змію назвали на честь Гаррісона Форда.

Також Фокус писав про появу Гаррісона Форда на публіці з дружиною.