Гаррісон Форд із дружиною прийшов на випускний сина (фото)

Молодша дитина Гаррісона Форда – випускник коледжу.

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80-річний американський актор Гаррісон Форд та його дружина, 58-річна американська акторка Каліста Флокгарта з'явилися на випускному сина. 22-річний Ліам Флокгарт отримав диплом Амхерстського коледжу. Про це пише PageSix.

Зіркове подружжя одягнулося офіційно для появи на церемонії в Массачусетсі. Форд був у чорному класичному костюмі та блакитній сорочці, а його кохана — у білій сукні, відповідному кардигану та балетках. У руках Каліста тримала клатч молочного кольору.

Ліам був сфотографований у штанах кольору хакі, білій сорочці та чорних кедах. Зверху в нього була квадратна академічна шапка та мантія випускника.

Флокгарт усиновила Ліама в 2001 році за рік до того, як вона зустріла Форда на церемонії вручення премії "Золотий глобус". Пара заручилась в 2009 році, а наступного року пов'язала себе узами шлюбу в Нью-Мексико. Згодом Форд усиновив Ліама. Весілля стало третім шлюбом оскароносного актора. Крім того, у Гаррісона четверо дітей від попередніх шлюбів.

Раніше Фокус писав, що в Каннах відбулася прем'єра п'ятого та останнього фільму про Індіана Джонса з Гаррісоном Фордом у головній ролі. Актор не зміг стримати сліз після фінальних титрів.