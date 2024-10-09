82-річний Гаррісон Форд у компанії дружини вийшов на публіку (фото)

Гаррісон Форд та Каліста Флокгарт одружені з 2010 року. Вони виховують сина Ліама.

Related video

82-річний американський актор Гаррісон Форд та його дружина, 59-річна акторка Каліста Флокгарт, вийшли на червону доріжку в Pacific Design Center на Мелроуз-авеню. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя зʼявилося на прем’єрі другого сезону шоу "Зменшення".

Головний актор фільмів "Індіана Джонс" обрав для появи на публіці чорний костюм та темну розстебнуту сорочку. Тим часом його кохана доповнювала чоловіка в чорній сукні з довгими рукавами. До образу Флокгарт додала клатч в тон та чорні туфлі-човники. Розпустивши каштанове волосся, зірка серіалу "Пташина клітка" підкреслила свої риси обличчя макіяжем для нічного виходу у світ.

Ситком Apple TV+ очолює Джейсон Сігел, який грає щойно овдовілого терапевта, який намагається впоратися зі своєю втратою. Одним із головних акторів другого плану є Гаррісон Форд, який грає старшого терапевта, який страждає на хворобу Паркінсона.

Перші два епізоди другого сезону планують випустити 16 жовтня.

Гаррісон Форд та Каліста Флокгарт Фото: Getty Images

Флокгарт та Форд зустрілися на церемонії вручення премії "Золотий глобус". Пара заручилася в 2009 році, а наступного року пов'язала себе узами шлюбу в Нью-Мексико. Вони виховують всиновленого сина Ліама.

Союз з Калістою став третім шлюбом Гаррісона. Крім того, у нього є четверо дітей від попередніх шлюбів.

Нагадаємо, Гаррісон Форд налякав фанатів своєю поведінкою.

Також Фокус писав про випускний вечір сина Гаррісона Форда.