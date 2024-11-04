Ричард Гир продал свое имение за 10,7 млн долларов: детали (фото)

Актер перебирается с семьей в Испанию. В свое время он приобрел это поместье у Пола Саймона.

Related video

Голливудский актер Ричард Гир и его жена Алехандра Сильва продали свое большое ранчо в Коннектикуте после новостей о переезде в Испанию. Об этом пишет Mansion Global.

По данным издания, 75-летний актер и 41-летняя публицистка продали поместье площадью около двух гектаров в Нью-Ханаан за 10,75 миллиона долларов.

Собственность состоит из двух отдельных резиденций: главного дома 1938 года с пятью спальнями и уютного коттеджа с тремя спальнями, спроектированного известным архитектором Гарольдом Р. Слипером.

На территории недвижимости также есть внутренний дворик, бассейн, пышные многолетние сады и лесные тропы, вьющиеся через скалистый поток, природный пруд и частный водопад.

Гир и Сильва приобрели дом два года назад у вокалиста Пола Саймона и его жены Эди Брикелл.

В апреле Ричард рассказал Vanity Fair España, что после шести лет брака он и его жена готовы открыть новую главу, переехав в ее родную Испанию.

Поместье Ричарда Гира

"Она была очень щедрой, дав мне шесть лет жизни в моем мире, поэтому я считаю, что будет справедливо, что я дам ей по крайней мере еще шесть лет жизни в ее мире", — сказал он журналу.

Они переезжают вместе с двумя сыновьями, пятилетним Александром и четырехлетним Джеймсом.

Напомним, Ричард Гир и Алехандра Сильва посетили кинофестиваль.

Также Фокус писал о старшем сыне Ричарда Гира.