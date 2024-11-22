"Я люблю свою жену": Ричард Гир поделился подробностями личной жизни

Ричард Гир и Алехандра Сильва поженились в 2018 году. У них подрастает двое сыновей: пятилетний Александр и четырехлетний Джеймс.

75-летний американский актер Ричард Гир признался, что не будет праздновать День благодарения в США в этом году. Об этом он рассказал в шоу Джимми Фэллона.

Звезда фильма "Красотка" раскрыл свои планы полакомиться индейкой на родине своей жены в Испании, поскольку они готовятся переехать в Мадрид.

41-летняя жена Гира Алехандра Сильва родом из Испании, и пара давно планирует переехать в европейскую страну со своими детьми.

"Моя жена испанка. Это проблема для кого-то там?" — пошутил Ричард Гир.

"Я вернусь", — пообещал актер.

"Моя жена испанка, и она посвятила мне около семи лет здесь, поэтому мы собираемся провести несколько лет в Мадриде", — продолжил он.

В частности, Гир признался, что их дети двуязычные, поэтому для них не будет проблемой адаптироваться в новой среде.

Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: Getty Images

"Моя жена выросла в большой испанской семье, как в большой итальянской семье, и ее бабушка была своего рода клеем, который держал все это вместе. И бабушка умерла примерно полтора года назад, два года назад, поэтому моя жена, я вижу, как она превращается в новую бабушку этой большой семьи. Поэтому она уже планирует 35 человек на воскресный обед", — рассказал Ричард.

Также актер признался, что очень счастлив иметь такую семью.

"Я люблю свою жену, она невероятная. Замечательная мать. Детки здоровы и счастливы", — сказал актер.

Гир и Сильва, испанская публицистка, познакомились в 2015 году и поженились в 2018 году; у них есть двое сыновей, Александр, пять лет, и Джеймс, четыре.

Алехандра также воспитывает девятилетнего сына Альберта с бывшим мужем Говиндом Фридландом. А у Гира есть 24-летний сын Гомер от Бонды Кэри Ловелл.

Напомним, Ричард Гир вышел в свет со взрослым сыном.

Также Фокус писал о продаже поместья Ричарда Гира.