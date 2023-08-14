"Я любив її і вірив їй": у Британії вчительку відправили до в'язниці на 6 років за інтим із учнем

Суд над 37-річною жінкою тривав два тижні, протягом яких чоловік давав свідчення та був змушений вислуховувати принизливі подробиці текстових повідомлень своєї дружини.

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У Великій Британії вчителька отримала тюремний термін за розбещення свого учня. Її чоловік досі не може отямитися, пише Daily Mail.

Мати трьох хлопчиків була одружена з Денні п'ять років. Він підтримував жінку, яку називає Кан, упродовж усього судового процесу, який розпочався 2020 року.

Кендіс Барбер визнали винною 2021 року в тому, що вона займалася сексом у полі з неповнолітнім учнем після того, як надіслала йому повідомлення сексуального характеру.

Суд тривав два тижні, протягом яких Денні давав свідчення і був змушений вислуховувати принизливі подробиці текстових повідомлень своєї дружини. Якби ви зустрілися з нею, ви б подумали: "Нізащо". Ошуканий чоловік намагається розібратися в тому, що трапилося, і шукає причину в собі.

"Досить погано, коли тобі кажуть, що твоя дружина спала з кимось іншим, але те, що це дитина... Це повністю тебе бентежить. Ви дивитеся на себе й думаєте, що я зробив не так?" — розповідає Денні.

"Що комусь спадає на думку думати, що це нормально навіть дивитися на дитину так, не кажучи вже про те, що це нормально...?" Денні не закінчує речення. Його відраза написана на його обличчі. "Можливо, я не хотів вірити, що моя дружина здатна на таке. Я був дурний?" — запитує він.

Коли її засудили до шести років тюремного ув'язнення, він розмістив у соціальних мережах фотографію записки на футболці супермена, в якій йшлося: "Я люблю тебе всім серцем. Будь сміливою", — поряд із написом "завжди" зі смайликами, що цілуються, і любовними сердечками.

"Я сидів на антидепресантах і снодійному, тому що не міг відключитися. Я не міг перетравити те, що відбувається. Я спав у середньому дві години на добу. Мені було важко. Оскільки я стояв поруч із нею, люди говорили: "Мабуть, це сімейна справа... він, мабуть, теж цим займається", — згадує Денні Барбер.

Увесь цей час Кендіс стверджувала, що невинна, але зараз подружжя вже розлучилося.

Денні та Кендіс Барбер Фото: Daily Mail

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