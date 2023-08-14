"Я любил ее и верил ей": в Британии учительницу отправили в тюрьму на 6 лет за интим с учеником

Суд на 37-летней женщиной длился две недели, в течение которых муж давал показания и был вынужден выслушивать унизительные подробности текстовых сообщений своей жены.

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В Великобритании учительница получила тюремный срок за развращение своего ученика. Ее муж до сих пор не может прийти в себя, пишет Daily Mail.

Мать троих мальчиков была замужем за Дэнни пять лет. Он поддерживал женщину, которую называет Кан, на протяжении всего судебного процесса, который начался в 2020 году.

Кэндис Барбер была признана виновной в 2021 году в том, что занималась сексом в поле с несовершеннолетним учеником после того, как отправила ему сообщения сексуального характера.

Суд длился две недели, в течение которых Дэнни давал показания и был вынужден выслушивать унизительные подробности текстовых сообщений своей жены. Если бы вы встретились с ней, вы бы подумали: "Ни за что". Обманутый муж пытается разобраться в случившемся и ищет причину в себе.

"Достаточно плохо, когда тебе говорят, что твоя жена спала с кем-то другим, но то, что это ребенок… Это полностью тебя обескураживает. Вы смотрите на себя и думаете, что я сделал не так?", — рассказывает Дэнни.

"Что кому-то приходит в голову думать, что это нормально даже смотреть на ребенка таким образом, не говоря уже о том, что это нормально…?" Дэнни не заканчивает предложение. Его отвращение написано на его лице. "Может быть, я не хотел верить, что моя жена способна на такое. Я был глуп?", — спрашивает он.

Когда ее приговорили к шести годам тюремного заключения, он разместил в социальных сетях фотографию записки на футболке супермена, в которой говорилось: "Я люблю тебя всем сердцем". Будь смелой", наряду с надписью "всегда" с целующимися смайликами и любовными сердечками.

"Я сидел на антидепрессантах и ​​снотворном, потому что не мог отключиться. Я не мог переварить происходящее. Я спал в среднем два часа в сутки. Мне было тяжело. Поскольку я стоял рядом с ней, люди говорили: "Должно быть, это семейное дело… он, должно быть, тоже этим занимается", — вспоминает Дэнни Барбер

Все это время Кэндис утверждала, что невиновна, но сейчас супруги уже развелись.

Дэнни и Кэндис Барбер Фото: Daily Mail

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