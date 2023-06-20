В рабочее время: во Львове разгорелся скандал из-за секс-тренинга для чиновников

Сексолог Елена Дмитренко уверена, что чиновникам необходима ее лекция, ведь они коммуницируют с европейскими дипломатами и политиками. А в самой администрации уверяют, что лекция планировалась как бесплатная и на нее не потратили бюджетные средства.

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Львовская областная государственная администрация хотела организовать для своих сотрудников в рабочее время тренинг, посвященный сексуальному воспитанию. Об этом написала журналист НТН Виктория Балицкая на своей странице в Фейсбуке во вторник, 20 июня.

В интернете Балицкая увидела анонс лекции психолога и сексолога Елены Дмитриенко, которую она должна была провести 26 июня для чиновников Львовской ОГА.

Тема лекции — "С секса начинается все". В анонсе было указано, что Дмитриенко будет говорить со львовскими чиновниками о карьере и сексуальности, сексизме, шейминге, зависти, половой дискриминации и гомофобии. Также госслужащим сексолог предложила обсудить "красные флажки" сексуальности в команде.

"Когда я увидела это объявление внутреннего тренинга о сексе в ОГА для чиновников, то подумала, что это — фейк, чей-то розыгрыш. Потому что такого, казалось бы, быть не может. Это не укладывается в голове: в рабочее время, полтора часа работники облгосадминистрации будут говорить о значении секса для них, и я предполагаю, что за бюджетные средства, потому что вряд ли сексолог занимается благотворительностью", — написала Балицкая.

Журналистка добавила, что анонимные источники в Львовской ОГА подтвердили намерение организовать тренинг по секс-образованию для сотрудников.

Во Львовской ОГА запланировали тренинг для чиновников, посвященный сексу Фото: Скриншот

Секс-лекция для чиновников: как ее прокомментировала сексолог Дмитриенко

Елена Дмитриенко в комментарии ТСН сказала о том, что лекция вызвала такой резонанс из-за того, что украинцы до сих пор реагируют на все, что касается секса, как бык на красную тряпку.

"Я хотела говорить о сексизме, о недопущении сексуальных притязаний, хотела поделиться опытом европейских, американских практик. Думаю, что государственные структуры должны быть осведомлены в этом, потому что они сейчас встречают европейских политиков, послов", — сказала сексолог-психолог.

Дмитриенко также пожаловалась на то, что украинцы, по ее мнению, до сих пор не осознают важность темы секса и сразу представляют себе при этом слове что-то вульгарное.

Что говорят представители Львовской ОГА о скандале с секс-лекцией

Руководитель аппарата Львовской ОВА Ирина Шурпяк так прокомментировала секс-тренинг, из-за которого в информационном поле разразился скандал.

"Мы решили предложить работникам тему, которая касается гендера. Мы должны говорить о гендерном равенстве, о гомофобии, о недопущении половой дискриминации, в том числе в таких учреждениях, как государственные органы", — сказала Шурпяк.

Чиновница заверила, что областная администрация не платила Елене Дмитриенко за организацию секс-тренинга.

"ОВА не платит тренеру за лекцию. Это реально добрая воля людей, тренеров. Приглашенные нами тренеры – это люди, которые благодаря своей доброй воле и желанию улучшить ситуацию приходят к нам бесплатно", — сказала Шурпяк.

Напомним, 14 июня стало известно о том, что в Киеве для бомбоубежища закупили барабаны на почти за 1 млн грн. Днепровская РГА закупила через Prozorro 300 кожаных барабанов. Необходимость приобретения объясняют "психологической разгрузкой детей при воздушных тревогах".

А 12 июня депутат Емец проинформировал о тратах на бытовую технику для укрытия одной из школ в Днепровском районе Киева. По его данным, чиновники купили электросковородку за 720 тысяч и овощерезку за 130 тысяч гривен.