У робочий час: у Львові спалахнув скандал через секс-тренінг для чиновників

Сексолог Олена Дмитренко впевнена, що чиновникам потрібна її лекція, адже вони комунікують із європейськими дипломатами та політиками. А у самій адміністрації запевняють, що лекція планувалася як безкоштовна і на неї не витратили бюджетні кошти.

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Львівська обласна державна адміністрація хотіла організувати для своїх працівників у робочий час тренінг, присвячений сексуальному вихованню. Про це написала журналіст НТН Вікторія Балицька на своїй сторінці у Фейсбуці у вівторок, 20 червня.

В інтернеті Балицька побачила анонс лекції психолога та сексолога Олени Дмитрієнко, яку вона мала провести 26 червня для чиновників Львівської ОДА.

Тема лекції – "З сексу починається все". В анонсі було зазначено, що Дмитрієнко говоритиме з львівськими чиновниками про кар'єру та сексуальність, сексизм, шеймінг, заздрість, статеву дискримінацію та гомофобію. Також держслужбовцям сексолог запропонувала обговорити "червоні прапорці" сексуальності у команді.

"Коли я побачила це оголошення внутрішнього тренінгу про секс в ОДА для чиновників, то подумала, що це фейк, чийсь розіграш. Тому що такого, здавалося б, бути не може. Це не вкладається в голові: у робочий час, півтори години працівники облдержадміністрації говоритимуть про значення сексу для них, і я припускаю, що за бюджетні кошти, бо навряд чи займається сексолог благодійністю", — написала Балицька.

Журналістка додала, що анонімні джерела у Львівській ОДА підтвердили намір організувати тренінг із секс-освіти для співробітників.

У Львівській ОДА запланували тренінг для чиновників, присвячений сексу Фото: Скриншот

Секс-лекція для чиновників: як її прокоментувала сексолог Дмитрієнко

Олена Дмитрієнко у коментарі ТСН сказала про те, що лекція викликала такий резонанс через те, що українці досі реагують на все, що стосується сексу, як бик на червону ганчірку.

"Я хотіла говорити про сексизм, про недопущення сексуальних домагань, хотіла поділитися досвідом європейських, американських практик. Думаю, що державні структури мають бути обізнаними в цьому, тому що вони зараз зустрічають європейських політиків, послів", — сказала сексолог-психолог.

Дмитрієнко також поскаржилася на те, що українці, на її думку, досі не усвідомлюють важливість теми сексу та одразу уявляють собі при цьому слові щось вульгарне.

Що кажуть представники Львівської ОДА про скандал із секс-лекцією

Керівник апарату Львівської ОВА Ірина Шурпяк так прокоментувала секс-тренінг, через який в інформаційному полі вибухнув скандал.

"Ми вирішили запропонувати працівникам тему, яка стосується гендеру. Ми маємо говорити про гендерну рівність, про гомофобію, про недопущення статевої дискримінації, у тому числі в таких установах, як державні органи", — сказала Шурпяк.

Чиновниця запевнила, що обласна адміністрація не сплачувала Олені Дмитрієнко за організацію секс-тренінгу.

"ОВА не платить тренеру за лекцію. Це реально добра воля людей, тренерів. Запрошені нами тренери – це люди, які завдяки своїй добрій волі та бажанню покращити ситуацію приходять до нас безкоштовно", — сказала Шурпяк.

Нагадаємо, 14 червня стало відомо про те, що у Києві для бомбосховища закупили барабани на майже 1 млн грн. Дніпровська РДА закупила через Prozorro 300 шкіряних барабанів. Необхідність придбання пояснюють "психологічним розвантаженням дітей під час повітряних тривог".

А 12 червня депутат Ємець поінформував про витрати на побутову техніку для укриття однієї зі шкіл у Дніпровському районі Києва. За його даними, чиновники купили електросковорідку за 720 тисяч та овочерізку за 130 тисяч гривень.