У Києві для бомбосховища купили сковорідку за 725 тисяч гривень (відео)

Дорогий кухонний девайс, згідно з даними Prozorro, закупив художній ліцей "Зміна" в Дніпровському районі столиці. Також у тендері є конвекційна піч за 474 тисячі гривень.

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Для укриття однієї зі шкіл у Дніпровському районі Києва за виділені державою гроші закупили електросковорідку, яка коштує 725 тисяч гривень. Про це депутат Київської міської ради Леонід Ємець написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці у вівторок, 12 червня.

"Коли ми знайшли тендер на закупівлю в укриття електричних овочерізок за 130 тисяч грн штука, я думав більше за мене нічого не здивує. Але супер електрична сковорідка з тачскріном і ціною 720 тисяч грн за штуку, це навіть для ресторану перебір не те що для укриття Дніпровського району", — написав Ємець.

За словами депутата, що в побуті така сковорідка споживає 21 кіловат електричної енергії на годину. За таких вихідних даних за рік користування цією сковорідкою доведеться заплатити 400 тисяч гривень на рік.

"І це ми так верхи, просто подивилися Prozorro (онлайн-платформа, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість поставити це державі, — ред.). Хоча є аудиторські служби, які мають це робити за гроші й на постійній основі", — додав політик.

Леонід Ємець звернув увагу на те, що в укриття однієї зі шкіл у Дніпровському районі Києва за виділені державою гроші закупили електросковорідку, яка коштує 725 тисяч гривень. Фото: Скриншот

Що купили для бомбосховища київського ліцею

З електронної картки, опублікованої на онлайн-платформі Prozorro, можна дізнатися, що така закупівля робилася для мистецького ліцею "Зміна".

Інформація про тендер була оприлюднена 7 листопада 2022 року. А вже 16 листопада відбувся аукціон. Свої послуги посередників пропонували дві юридичні особи: ТОВ "ВОЛИНЬ ХОЛОД" та ТОВ "Торговий дім "С-Проф". Остання юридична особа і виграла тендер.

Договір про закупівлю товарів підписали директор ліцею Катерина Фоя та гендиректор ТОВ "Торговий дім "С-Проф" Ігор Фар'ян.

Документ, що підтверджує закупівлю художнім ліцеєм "Зміна" кухонної техніки Фото: Скриншот

Таким чином, ліцей купив теплову кулінарну систему The Rational iVario Pro 2S Introduction, вартістю 725 тисяч 700 грн та електричну конвекційну піч RATIONAL iCombi PRO 10-1/1 (вартість — 474 тисяч. 300 грн).

На відео показано, як працює і як виглядає електросковородка за 725 тисяч грн, яку вважали за необхідне закупити для шкільного бомбосховища

Нагадаємо, у грудні 2022 року стало відомо, що військова адміністрація прифронтового Курахового купила партію iPhone за 760 тис. гривень. Один смартфон Apple iPhone 13, судячи з даних системи Prozorro, було закуплено адміністрацією міста в Донецькій області за ціною 50,6 тис. гривень. При цьому, ринкова вартість такого телефону на момент публікації матеріалу стартує від 35 тис. гривень.

А у вересні 2022 року журналісти програми "Наші гроші" визначили найдорожчі авто, куплені в Україні коштом під час війни. Таким чином, стало відомо, що під час війни державні закупівлі автомобілів не зупиняються. Нерідко гроші з держбюджету витрачаються на дорогі преміальні моделі машин.