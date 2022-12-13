Військова адміністрація прифронтового Курахового купила партію iPhone за 760 тис. гривень (фото)

Один смартфон Apple iPhone 13, судячи з даних системи Prozorro, було закуплено адміністрацією міста в Донецькій області за ціною 50,6 тис. гривень. При цьому, ринкова вартість такого телефону на момент публікації матеріалу стартує від 35 тис. гривень.

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Військова адміністрація прифронтового Курахового Донецької області купила 15 телефонів Apple iPhone 13 за 760 тис. гривень. Про це свідчать дані системи Prozorro.

Військова адміністрація Курахового купила партію iPhone 13 — деталі закупівлі через Prozorro

Заявку на купівлю партії смартфонів Apple iPhone 13 було зареєстровано 20 жовтня. В описі сказано, що військова адміністрація Курахового планує придбати 15 моделей з обсягом пам'яті 256 Gb за 760,5 тис. гривень.

"Мобільний телефон Apple iPhone 13 256Gb. 15 штук. Термін постачання товарів, виконання робіт або послуг — 24 жовтня 2022 року", — йдеться в оголошенні про проведення закупівлі.

Переможцем тендеру стала фізична особа-підприємець Рябець Наталія Олександрівна.

[ + – ] Військова адміністрація Курахового купила партію iPhone 13 за 760 тисяч гривень

Виходячи із заявки, опублікованої в системі Prozorro, військова адміністрація прифронтового Курахово придбала один iPhone 13 256 Gb за ціною 50,6 тис. гривень. На момент публікації матеріалу середня вартість аналогічної моделі в Україні становить від 35 до 41 тис. гривень.

[ + – ] Середня ціна iPhone 13 256 Gb в Україні

Військова адміністрація Курахового купила партію iPhone 13 — позиція адміністрації прифронтового міста

Керівник ВА Курахового Роман Падун заявив, що партію iPhone 13 за 760 тис. гривень було закуплено після звернення військового командування відповідно до місцевої Програми з підтримки ЗСУ в 2022-2023 роках. Ба більше, як стверджує чиновник, смартфони купувалися через систему Prozorro як винагорода для українських військовослужбовців за знищену техніку ЗС РФ.

"Сума витрачена на придбання телефонів, закуплених, до речі, за рахунок податків із заробітної плати військових, котрі базуються на території громади, — не йде ні в яке порівняння з вартістю знищеної ворожої техніки та можливими пошкодженнями нашої інфраструктури... Дуже хочеться зібрати максимум лайків і дешеву популярність навколо iPhone, закуплених для наших захисників як нагороду за знищену техніку супротивника? Приходьте до нас, дуже не вистачає вільних рук для вирішення нагальних проблем, спричинених країною-агресором!" — додав Падун у своєму Facebook, пояснюючи закупівлю смартфонів військовою адміністрацією прифронтового міста.

[ + – ] Глава ВА Курахового пояснив закупівлю партії iPhone за 760 тис.

За фактом закупівлі військовою адміністрацією Курахове було складено звернення до Державної аудиторської служби України. Запит, як сказано в системі Prozorro, створено 10 грудня Фатєєвим Денисом.

"Порушення порядку визначення предмета закупівлі. Порушення законодавства щодо неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі. Інші порушення законодавства у сфері закупівель. Завищена вартість закупівлі більш ніж на 30%, нераціональне використання бюджетних коштів у період воєнного стану", — йдеться у зверненні до Держаудитслужби. за фактом закупівлі військовою адміністрацією партії iPhone за 760 тисяч гривень.

[ + – ] Держаудитслужба перевірить закупівлю партії iPhone 13 адміністрацією Курахово

Зазначимо, що кількома днями раніше ЗС РФ здійснили обстріл прифронтового Курахового. Російські війська вели прицільний вогонь по центральній частині міста, внаслідок чого загинули щонайменше 10 мирних жителів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ з реактивної артилерії "Ураган" обстріляли прифронтовий Гірник, убивши кілька мирних жителів.