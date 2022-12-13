Военная администрация прифронтового Курахово купила партию iPhone за 760 тыс. гривен (фото)

Один смартфон Apple iPhone 13, судя по данным системы Prozorro, был закуплен администрацией города в Донецкой области по цене в 50,6 тыс. гривен. При этом рыночная стоимость такого телефона на момент публикации материала стартует от 35 тыс. гривен.

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Военная администрация прифронтового Курахово Донецкой области купила 15 телефонов Apple iPhone 13 за 760 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

Военная администрация Курахово купила партию iPhone 13 — детали закупки через Prozorro

Заявка на покупку партии смартфонов Apple iPhone 13 была зарегистрирована 20 октября. В описании сказано, что военная администрация Курахово планирует приобрести 15 моделей с объемом памяти 256 Gb за 760,5 тыс. гривен.

"Мобильный телефон Apple iPhone 13 256Gb. 15 штук. Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг — 24 октября 2022", — говорится в объявлении о проведении закупки.

Победителем тендера стала физическое лицо-предприниматель Рябец Наталья Александровна.

[ + – ] Военная администрация Курахово купила партию iPhone 13 за 760 тысяч гривен

Исходя из заявки, которая была опубликована в системе Prozorro, военная администрация прифронтового Курахово приобрела один iPhone 13 256 Gb по цене в 50,6 тыс. гривен. На момент публикации материала средняя стоимость аналогичной модели в Украине составляет от 35 до 41 тыс. гривен.

[ + – ] Средняя цена iPhone 13 256 Gb в Украине

Военная администрация Курахово купила партию iPhone 13 — позиция администрации прифронтового города

Руководитель ВА Курахово Роман Падун заявил, что партия iPhone 13 за 760 тыс. гривен была закуплена после обращения военного командования в соответствии с местной Программой по поддержке ВСУ в 2022-2023 годах. Более того, как утверждает чиновник, смартфоны покупались через систему Prozorro в качестве вознаграждения для украинских военнослужащих за уничтоженную технику ВС РФ.

"Сумма потрачена на приобретение телефонов, закупленных, кстати, за счет налогов с заработной платы военных, базирующихся на территории громады, — не идет ни в какое сравнение со стоимостью уничтоженной вражеской техники и возможными повреждениями нашей инфраструктуры… Очень хочется собрать максимум лайков и дешевую популярность вокруг iPhone, закупленных для наших защитников в качестве награды за уничтоженную технику противника? Приходите к нам, очень не хватает свободных рук для решения насущных проблем, причиненных страной агрессором!" — добавил Падун в своем Facebook, объясняя закупку смартфонов военной администрацией прифронтового города.

[ + – ] Глава ВА Курахово объяснил закупку партии iPhone за 760 тыс.

По факту закупки военной администрацией Курахово было составлено обращение в Государственную аудиторскую службу Украины. Запрос, как сказано в системе Prozorro, создан 10 декабря Фатеевым Денисом.

"Нарушение порядка определения предмета закупки. Нарушение законодательства в части неправомерного избрания и применение процедуры закупки. Другие нарушения законодательства в сфере закупок. Завышенная стоимость закупки более чем на 30%, нерациональное использование бюджетных средств в период военного положения", — говорится в обращении к Госаудитслужбе по факту закупки военной администрацией партии iPhone за 760 тыс. гривен.

[ + – ] Госаудитслужба проверит закупку партии iPhone 13 администрацией Курахово

Отметим, что несколькими днями ранее ВС РФ осуществили обстрел прифронтового Курахово. Российские войска вели прицельный огонь по центральной части города, в результате чего погибли, по меньшей мере, 10 мирных жителей.

Также сообщалось, что ВС РФ из реактивной артиллерии "Ураган" обстреляли прифронтовой Горняк, убив несколько мирных жителей.