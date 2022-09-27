Названо найдорожчі авто, куплені в Україні за бюджетні кошти під час війни

Під час війни державні закупівлі автомобілів не зупиняються. Нерідко гроші з держбюджету витрачаються на дорогі преміальні моделі машин.

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Незважаючи на війну, органи влади, силові структури та державні компанії продовжують закуповувати автомобілі. Більшість із них — бюджетні моделі за 10-15 тис. євро на кшталт Renault Duster і Logan, Toyota Corolla або MG 5. Втім, часом за бюджетні кошти купуються недешеві та багато оснащені моделі. Журналісти програми "Наші гроші" визначили найдорожчі авто, куплені в Україні за державний кошт під час війни.

Skoda Kodiaq — 1,78 мільйонів гривень

[ + – ] Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Комунальне підприємство "Конотопське транспортне управління" купило на тендері у ProZorro кросовер Skoda Kodiaq. Стверджується, що автомобіль призначений для "перевезення особового складу Міністерства оборони". Враховуючи ціну, можна припустити, що закуплено одну з найдорожчих версій моделі.

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Toyota RAV4 — 1,85 мільйонів гривень

[ + – ] Toyota RAV4 Adventure Фото: Toyota

Управління поліції охорони у Вінницькій області придбало кросовер Toyota RAV4 у виконанні 2,5 CVT Adventure AWD. Його оснащення враховує камери кругового огляду, електроприводи крісла водія і двері багажника. Чому вибрано таку дорогу версію, не уточнюється.

Toyota Hilux — 2 мільйони гривень

[ + – ] Toyota Hilux Фото: Toyota

Чернігівський авіазагін оперативно-рятувальної служби ДСНС збирається купити на тендері пікап Toyota Hilux з 2,4-літровим турбодизелем і в багатій комплектації — з кунгом, клімат-контролем, переднім і заднім парктроніком. Toyota Hilux чомусь має бути білим, тобто армії його навряд чи передадуть.

Toyota Highlander — 2,29 мільйонів гривень

[ + – ] Toyota Highlander Фото: Toyota

"Дрогобицьке лісове господарство" тільки-но завершило тендер на закупівлю Toyota Highlander. Автосалон зі Львова пропонує кросовер із 3,5-літровим V6, обробкою салону шкірою і вставками "під дерево", додатковим внутрішнім підсвічуванням, обігрівом лобового скла та дзеркал заднього виду.

Hyundai Ioniq 5 — 2,39 мільйонів гривень

[ + – ] Hyundai Ioniq 5 Фото: Hyundai

Єдиний електромобіль у цьому списку — кросовер Hyundai Ioniq 5. Це не преміальна модель, але на українському ринку чимало електрокарів дешевше. До того ж для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб обрано топову версію моделі. Судячи з вартості, швидше за все, йдеться про Ioniq 5 потужністю 305 к. с. та зі збільшеною батареєю на 73 кВт∙год.

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Toyota Land Cruiser 200 — 3,28 мільйонів гривень

[ + – ] Toyota Land Cruiser 200 Фото: Toyota

Виконком Мирноградської міськради (Донецька область) придбав преміальний Toyota Land Cruiser попереднього покоління "на підтримку Збройних Сил". Позашляховик випущений у 2019 році й оснащений 4,5-літровим 247-сильним турбодизелем. Комплектація Executive Lounge — одна з найдорожчих у лінійці моделі. Вона враховує обробку шкірою, тризонний клімат-контроль, електропривід і вентиляцію передніх сидінь, камери кругового огляду.

Броньовані Toyota Land Cruiser 200 — 124-156 тисяч євро

[ + – ] Броньований Toyota Land Cruiser Фото: Toyota

"Нафтогаз" закупив за кордоном для своєї служби охорони одразу сім броньованих Toyota Land Cruiser 200 на загальну суму 30 мільйонів гривень. Позашляховики оснащені 4,5-літровими турбодизелями, а їх вартість варіювалася в межах 124-156 тисяч євро. Таке рішення пояснили бажанням захистити працівників у зоні бойових дій.

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