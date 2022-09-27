Названы самые дорогие авто, купленные в Украине за бюджетные средства во время войны

Во время войны государственные закупки автомобилей не останавливаются. Нередко средства из госбюджета тратятся на дорогие премиальные модели машин.

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Несмотря на войну, органы власти, силовые структуры и государственные компании продолжают закупать автомобили. Большинство из них – бюджетные модели за 10-15 тыс. евро вроде Renault Duster и Logan, Toyota Corolla или MG 5. Впрочем, порой за бюджетные средства приобретаются недешевые и богато оснащенные модели. Журналисты программы "Наші гроші" определили самые дорогие авто, купленные в Украине за государственные средства во время войны.

Skoda Kodiaq – 1,78 миллиона гривен

[ + – ] Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Коммунальное предприятие "Конотопское транспортное управление" купило на тендере в ProZorro кроссовер Skoda Kodiaq. Утверждается, что авто предназначено для "перевозки личного состава Министерства обороны". Учитывая цену, можно предположить, что закуплена одна из самых дорогих версий модели.

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Toyota RAV4 – 1,85 миллиона гривен

[ + – ] Toyota RAV4 Adventure Фото: Toyota

Управление полиции охраны в Винницкой области приобрело кроссовер Toyota RAV4 в исполнении 2,5 CVT Adventure AWD. Его оснащение включает камеры кругового обзора, электроприводы водительского кресла и двери багажника. Почему выбрана столь дорогая версия, не уточняется.

Toyota Hilux – 2 миллиона гривен

[ + – ] Toyota Hilux Фото: Toyota

Черниговский авиаотряд оперативно-спасательной службы ГСЧС собирается купить на тендере пикап Toyota Hilux с 2,4-литровым турбодизелем и в небедной комплектации – с кунгом, климат-контролем, передним и задним парктроником. Toyota Hilux почему-то должен быть белым, то есть армии его вряд ли передадут.

Toyota Highlander – 2,29 миллионов гривен

[ + – ] Toyota Highlander Фото: Toyota

"Дрогобычское лесное хозяйство" только-только завершило тендер на закупку Toyota Highlander. Автосалон из Львова предлагает кроссовер с 3,5-литровым V6, отделкой салона кожей и вставками "под дерево", дополнительной внутренней подсветкой, обогревом лобового стекла и зеркал заднего вида.

Hyundai Ioniq 5 – 2,39 миллионов гривен

[ + – ] Hyundai Ioniq 5 Фото: Hyundai

Единственный электромобиль в этом списке – кроссовер Hyundai Ioniq 5. Это не премиальная модель, но на украинском рынке немало электрокаров подешевле. К тому же для Фонда гарантирования вкладов физических лиц выбрана топовая версия модели. Судя по стоимости, скорее всего, речь идет об Ioniq 5 мощностью 305 л. с. и с увеличенной батареей на 73 кВт∙ч.

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Toyota Land Cruiser 200 – 3,28 миллионов гривен

[ + – ] Toyota Land Cruiser 200 Фото: Toyota

Исполком Мирноградского горсовета (Донецкая область) приобрел премиальный Toyota Land Cruiser предыдущего поколения "на поддержку Вооруженных Сил". Внедорожник выпущен в 2019 году и оснашен 4,5-литровым 247-сильным турбодизелем. Комплектация Executive Lounge – одна из самых дорогих в линейке модели. Она включает отделку кожей, трехзонный климат-контроль, электропривод и вентиляцию передних сидений, камеры кругового обзора.

Бронированные Toyota Land Cruiser 200 – 124-156 тысяч евро

[ + – ] Бронированный Toyota Land Cruiser Фото: Toyota

"Нафтогаз" закупил за рубежом для своей службы охраны сразу семь бронированных Toyota Land Cruiser 200 на общую сумму в 30 миллионов гривен. Внедорожники оснащены 4,5-литровыми турбодизелями, а их стоимость варьировалась в пределах 124-156 тысяч евро. Такое решение объяснили желанием защитить сотрудников в зоне боевых действий.

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