В Европе заметили редкий суперкар уже несуществующей марки с украинскими номерами (фото)
Всего выпущено лишь 25 суперкаров Spyker C8 Laviolette. Именно на этом авто ездила героиня Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт-2".
В Нидерландах заметили раритетный Spyker C8 Laviolette 2008 года. У эксклюзивного суперкара – киевские номера. Об этом пишет сайт ТопЖыр.
Spyker C8 Laviolette – очень редкая модель от небольшой нидерландской компании, которая прекратила существование в 2021 году. Всего выпущено только 25 этих роскошных спортивных авто и одним из них управляла героиня Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт-2".
Суперкары Spyker в Украине в свое время продавались официально и в нашей стране купили сразу два эксклюзивных авто. Конкретно этот Spyker C8 Laviolette изначально продавался за 250 тыс. евро, но долго не мог найти владельца и в итоге был продан только в 2016 году с существенной скидкой.
Очевидно во время войны Spyker C8 вывезли из Украины, как и многие элитные авто. Теперь нидерландский суперкар, можно сказать, вернулся на историческую родину.
Spyker C8 Laviolette отличается изящным ретро-дизайном с обилием хрома и дверями как у Lamborghini. Салон выполнен в авиационном стиле: передняя панель покрыта гофрированным алюминием, а переключатели напоминают тумблеры из кабины самолета. Это неудивительно, ведь в начале ХХ века Spyker выпускал и аэропланы.Важно
Автомобиль оснащен 4,2-литровым 400-сильным V8 производства Audi. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 300 км/ч.
Ранее Фокус рассказывал, что в ДТП разбили один из самых дорогих суперкаров современности. Стоимость авто составляет 17 миллионов долларов.