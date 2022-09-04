В Европе заметили редкий суперкар уже несуществующей марки с украинскими номерами (фото)

Всего выпущено лишь 25 суперкаров Spyker C8 Laviolette. Именно на этом авто ездила героиня Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт-2".

В Нидерландах заметили раритетный Spyker C8 Laviolette 2008 года. У эксклюзивного суперкара – киевские номера. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

[ + – ] Spyker C8 Laviolette восемь лет не мог найти владельца в Украине Фото: с сайта ТопЖыр

Spyker C8 Laviolette – очень редкая модель от небольшой нидерландской компании, которая прекратила существование в 2021 году. Всего выпущено только 25 этих роскошных спортивных авто и одним из них управляла героиня Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт-2".

[ + – ] Суперкар Spyker неоднократно видели на улицах Киева Фото: с сайта ТопЖыр

Суперкары Spyker в Украине в свое время продавались официально и в нашей стране купили сразу два эксклюзивных авто. Конкретно этот Spyker C8 Laviolette изначально продавался за 250 тыс. евро, но долго не мог найти владельца и в итоге был продан только в 2016 году с существенной скидкой.

Очевидно во время войны Spyker C8 вывезли из Украины, как и многие элитные авто. Теперь нидерландский суперкар, можно сказать, вернулся на историческую родину.

[ + – ] Салон Spyker C8 выполнен в авиационном стиле Фото: с сайта ТопЖыр

Spyker C8 Laviolette отличается изящным ретро-дизайном с обилием хрома и дверями как у Lamborghini. Салон выполнен в авиационном стиле: передняя панель покрыта гофрированным алюминием, а переключатели напоминают тумблеры из кабины самолета. Это неудивительно, ведь в начале ХХ века Spyker выпускал и аэропланы.

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Автомобиль оснащен 4,2-литровым 400-сильным V8 производства Audi. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 300 км/ч.

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