В Киеве для бомбоубежища купили сковородку за 725 тысяч гривен (видео)

Дорогой кухонный девайс закупил художественный лицей "Смена" в Днепровском районе столицы у ТОВ "Торговий дом "С-Проф", которое ранее выиграло тендер на госзакупку.

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В укрытие одной из школ в Днепровском районе Киева за выделенные государством деньги закупили электросковородку, которая стоит 720 тысяч гривен. Об этом депутат Киевского городского совета Леонид Емец написал на своей официальной странице в Фейсбуке во вторник, 12 июня.

"Когда мы нашли тендер на закупку в укрытие электрических овощерезок за 130 тысяч грн штука, я думал больше меня ничего не удивит. Но супер электрическая сковородка с тачскрином и ценой 720 тысяч грн за штуку, это даже для ресторана перебор не то что для укрытия Днепровского района", — написал Емец.

В технических характеристиках к этому кухонному прибору указано, что в быту такая сковородка потребляет 21 киловатт электрический энергии в час. При таких исходных данных за год пользования этой сковородкой придется заплатить 400 тысяч гривен в год.

"И это мы так по верхам, просто посмотрели Prozorro (онлайн-платформа, где государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность поставить это государству, — ред.). Хотя есть аудиторские службы которые должны это делать за деньги и на постоянной основе", — добавил политик.

Леонид Емец обратил внимание на то, что в укрытие одной из школ в Днепровском районе Киева за выделенные государством деньги закупили электросковородку, которая стоит 720 тысяч гривен Фото: Скриншот

Что закупили для бомбоубежища киевского лицея

Из электронной карточки, опубликованной на онлайн-платформе Prozorro, можно узнать, что такая закупка делалась для художественного лицея "Смена".

Информация о тендере была обнародована 7 ноября 2022 года. А уже 16 ноября состоялся аукцион. Свои услуги постовщиков предлагали два юридических лица: ТОВ "ВОЛИНЬ ХОЛОД" и ТОВ "Торговий дом "С-Проф". Последнее юридическое лицо и выиграла тендер.

Договор о закупке товаров подписали директор лицея Екатерина Фоя и гендиректор ТОВ "Торговий дом "С-Проф" Игорь Фарьян.

Документ, который подтверждает закупку художественным лицеем "Смена" кухонной техники Фото: Скриншот

Таким образом лицей купил за государственные деньги тепловую кулинарную систему The Rational iVario Pro 2S Introduction, стоимостью 725 тысяч 700 грн и электрическую конвекционную печь RATIONAL iCombi PRO 10-1/1 (стоимость — 474 тысяч. 300 грн).

На видео показано, как работает и как выглядит электросковородка за 725 тысяч грн, которую посчитали необходимым закупить для школьного бомбоубежища

Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что военная администрация прифронтового Курахово купила партию iPhone за 760 тыс. гривен. Один смартфон Apple iPhone 13, судя по данным системы Prozorro, был закуплен администрацией города в Донецкой области по цене в 50,6 тыс. гривен. При этом рыночная стоимость такого телефона на момент публикации материала стартует от 35 тыс. гривен.

А в сентябре 2022 года журналисты программы "Наші гроші" определили самые дорогие авто, купленные в Украине за государственные средства во время войны. Таким образом стало известно, что во время войны государственные закупки автомобилей не останавливаются. Нередко средства из госбюджета тратятся на дорогие премиальные модели машин.