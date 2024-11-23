Самое волшебное кафе превратилось в "кошмар с туристами": местные возмущены влиянием TikTok

Заведению общественного питания на севере Лондона уже более 20 лет и чаще всего туда ходили те, кто рядом живет. Теперь, благодаря вирусным роликам в сети, там огромные очереди.

Одно из самых волшебных кафе Лондона превратилось в "кошмар, наполненный туристами". Все из-за влияния социальной сети TikTok. Об этом говорится в материале Metro.

В эпоху социальных сетей любое место за одну ночь может превратиться из "скрытой жемчужины" в одно из самых трендовых. С одной стороны это хорошо, но иногда может разозлить постоянных посетителей, которые полюбили заведение за отсутствие толпы и уют.

Недавней "жертвой" этой тенденции стало кафе Queen's Wood Cafe на севере Лондона. Когда-то это было тихое место для отдыха среди леса, но за последние несколько недель все изменилось благодаря рекомендациям в социальных сетях.

Пользователи TikTok прозвали это место "самым волшебным кафе Лондона", где можно погрузиться в прошлое. Теперь, когда место начали массово посещать туристы, местные жители начали жаловаться, что заведение было испорчено, ведь больше не является скрытой жемчужиной.

"Когда-то скрытая жемчужина, а теперь просто очередная очередь, набившая оскомину в Instagram". Очаровательное кафе теперь просто очередная точка социальных сетей — так жаль", — рассказала в ролике одна из посетительниц Лаура Кольчаго.

В комментариях нашелся пользователь, который проживает на соседней улице и он в ярости из-за того, что уникальное место потеряло свою особенность. Он многие годы считал Queen's Wood Cafe священным уголком, где можно уединиться и где практически нет посетителей.

"TikTok разрушил культуру питания в Лондоне", — написал еще один комментатор.

Примечательно, что кафе открылось более 20 лет назад, однако только сейчас стало популярным не только среди местных жителей. Там можно попробовать домашнюю еду, выпечку и просто выпить вкусный кофе.

Напомним, 23 ноября сообщалось, что после публикации забавного ролика в TikTok люди раскупили в магазинах все конфеты. Перед магазином сладостей образовались длинные очереди, ведь покупатели хотят попробовать "новинку". Производитель конфет сообщает, что продукции уже нет даже на складе.