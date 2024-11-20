Познакомились в TikTok: украинка перевела аферисту 300 тысяч гривен на переезд в США

По данным правоохранителей, 51-летняя женщина из Сумской области несколько месяцев общалась с "хирургом из Йемена", который хотел с детьми переехать в США. После полученных денег он пропал.

Женщину из Сумской области обманул аферист, с которым она познакомилась в социальных сетях. Полиция региона предупредила граждан о причудливой схеме злоумышленников.

Правоохранители отметили, что это уже не первый случай, когда граждане попадают в сети мошенников в интернете. Аферисты входят в доверие к будущим жертвам и представляют себя "принцами", "богатыми женихами" или вовсе "вдовцами, которые потеряли веру в этот мир".

Похожая история приключилась и с жительницей одного из населенных пунктов Роменского района Сумской области. 51-летняя женщина еще в июне 2024 года начала переписываться в TikTok c неизвестным мужчиной, который назвался Джефом.

Они вели диалог на разные темы, тем самым узнавая друг о друге больше информации, пока аферист по ту сторону дисплея не начал действовать. Он сказал, что вдовец и работает военным хирургом-ортопедом. Самостоятельно мужчина якобы воспитывает двоих детей — 9 и 11 лет и сейчас ему нужны деньги для переезда в США навсегда.

"Неизвестно, как аферисту удалось убедить женщину, но и с конца сентября до начала ноября на номера 20 (!) предоставленных ей банковских карточек перечислила 300 000 гривен и наконец, таки поняла, что почти полгода общалась с очень причудливым мошенником и обратилась с заявлением о преступлении в полицию", — говорится в сообщении.

Правоохранители в итоге открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины.

Аферисты в соцсетях: предупреждение от полиции

Украинцев призвали обращать внимание на подозрительные детали в общении с малознакомыми людьми в интернете и тем самым соблюдать информационную гигиену.

Это стандартная схема мошенников, которые сначала неделями пытаются завоевать доверие другого человека, а потом осторожно намекают на финансовую помощь. Такие аферисты обязательно обещают вернуть все, как только появится возможность, а после перевода средств пропадают навсегда. В полиции рекомендуют немедленно прекращать общение, если такое произошло.

"Вы общаетесь с аферистом, который от своей игры получит наслаждение, материальную выгоду, а вас непременно обманет", — подытожили правоохранители.

Напомним, 18 ноября сообщалось что женщина на сайте знакомств думала, что общается с полковником, однако правда оказалась болезненной. Мэри дала мужчине свой адрес и через несколько дней получила коробку с трогательными безделушками. На открытке, оставленной внутри посылки, было написано: "Ты та, с кем я хочу быть сейчас и навсегда".