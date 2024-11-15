"Ваш сын попал в ДТП": в Киеве пенсионерку обманули на 100 тыс. гривен (фото)

Мужчинам сообщено о подозрении в мошенничестве, которое нанесло существенный ущерб потерпевшей. Они могут сесть за решетку на пять лет.

В Киеве двое мужчин обманули 88-летнюю женщину на почти 100 тыс. гривен по схеме "ваш сын попал в ДТП". Сейчас им сообщено о подозрении, сообщает Киевская городская прокуратура.

В ведомстве отметили, что лицам было 54 и 18 лет. Они позвонили пенсионерке и рассказали, что ее сын попал в аварию и срочно нужны деньги для его лечения. Женщина поверила в эту историю.

Пенсионерка отдала одному из подозреваемых 35 тыс. грн и 1500 евро, когда тот пришел за деньгами. 18-летний молодой человек отдал деньги своему сообщнику, получив свое вознаграждение — 10 тыс. гривен. Сразу после этого сообщников задержали.

В прокуратуре отметили, что этим мужчинам сообщено о подозрении в совершении покушения на мошенничество, по предварительному сговору группой лиц, причинившее существенный вред потерпевшей, в период военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения сроком до 5 лет.

Напомним, в начале октября стало известно, что 81-летняя пенсионерка из Великобритании отдала незнакомцу 140 тысяч фунтов стерлингов. Он писал ей сообщения в Facebook и выдавал себя за рок-звезду из Deep Purple Ричи Блэкмора, с которым она когда-то училась в школе.

Отметим, что в Украине по состоянию на 1 октября насчитывается 10,34 миллиона пенсионеров. 43% пожилых людей в Украине получают менее 100 долларов, причем у большинства из этих людей пенсия составляет 66 долларов (то есть 2 760 грн) в месяц.